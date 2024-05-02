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Aydın'da sahipsiz köpeğin çocuğa saldırma anı kamerada

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Aydın'ın Didim ilçesinde sahipsiz köpeğin çocuğa saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda çocuk yaralanmadı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sahipsiz köpeğin çocuğa saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akbük Mahallesi'nde 28 Nisan'da koşu yolunda ilerleyen 3-4 yaşlarındaki çocuk, oynarken sahipsiz bir köpeğe yaklaştı.

Bu sırada çocuğa saldıran köpek, ailesi ve çevredekilerce uzaklaştırıldı.

Çocuğun yaralanmadığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde çocuğun üzerine doğru hamle yapan köpeğin bölgeden uzaklaştırılması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çocuk Aydın Didim Hayvan Hakları Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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