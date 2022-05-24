Aydın'da otoyolda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

Aydın'da otoyolda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın-İzmir Otoyolu'nda, çelik bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Aydın- İzmir Otoyolu'nda, çelik bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Mehmet Cınaklı'nın kullandığı 35 AS 652 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu Çıldır Havaalanı bağlantı noktasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki otokorkuluğa çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sürücü Cınaklı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AA / Ferdi Uzun - Güncel