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Aydın'da Öğretmenler ve Öğrenciler Meşaleli Yürüyüş Yaptı

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Aydın'da Efeler Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında öğretmenler ve lise öğrencileri meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılanlar Atatürk Kent Meydanı'na kadar Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı taşıdı. Programın sonunda ise öğrenciler yöresel kıyafetleriyle zeybek oynadı.

Aydın'da öğretmenler ve lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

Efeler Anadolu Lisesince düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında öğretmen ve öğrenciler Adnan Menderes Bulvarı'nın girişinde toplandı.

Katılımcılar ellerinde meşale, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı bayrakla Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşü izleyen vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Programın sonunda yöresel kıyafet giyen öğrenciler zeybek oynadı.

Kaynak: AA / Güncel

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