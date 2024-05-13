Aydın'da oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi.

Hasköy Mahallesinde tartıştığı oğlu H.Ç. (28) tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hasan Ç'nin (53) cenazesi, yakınları tarafından Aydın Devlet Hastanesi morgundan alındı.

İsabeyli Mahallesi'ne getirilen cenaze, Çarşı Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

-Olay

Hasköy Mahallesi'nde dün Hasan Ç. ile oğlu H.Ç. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen tartışmada H.Ç, babasını karnından bıçaklamıştı.

Oğlu tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirilen Hasan Ç, hastane bulunan görevlilere oğlu tarafından bıçaklandığını söylemiş, jandarma ekipleri H.Ç'yi gözaltına almıştı.

Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hasan Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamamış, adliyeye sevk edilen H.Ç. tutuklanmıştı.