Aydın'da motosiklet kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki sürücü Arda Akçetin hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde, motosikletin kontrolden çıkarak refüje çarpması ve sürücünün savrulması yer alıyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İnönü Caddesi'nde 12 Mayıs Pazar günkü kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Arda Akçetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada Akçetin'in kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak refüje çarpması ve çarpmanın etkisiyle sürücünün motosikletten savrulması yer alıyor.