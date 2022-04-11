Aydın'da lokantadan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da lokantadan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da lokantadan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, lokantadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İNCİRLİOVA, AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, lokantadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı Mahallesi'ndeki bir restorandan televizyon, kuru incir, ısıtıcı, uydu cihazı, gramofon gibi bazı eşyaların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede çalışma yürüten polis, şüpheliler G.Y. (40), N.Ş. (19) ve A.Ş'yi (17) gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada, çalınan malzemeler ile 6 gram metamfetamin, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılardan A.Ş, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen G.Y. ile N.Ş. tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title