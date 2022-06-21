Aydın'da kovalamaca sırasında uyuşturucuyu yola döken 3 şüpheli tutuklandı Aydın'da yaklaşık 1 kilogram metamfetamini dökerek kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Aydın'da yaklaşık 1 kilogram metamfetamini dökerek kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın- İzmir kara yolunda şüpheli bir otomobildekilere "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan otomobildekiler, İzmir Bulvarı'nda biri polis aracı olmak üzere 2 otomobile çarparak durdu. Otomobilden inerek yaya olarak kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 1 kilogram metamfetamini otomobile ve yola döktükleri belirlendi. Gözaltına alınan O.D, M.A. ve Ö.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. AA / Gökhan Düzyol - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İzmir Aydın Güncel Haberler

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