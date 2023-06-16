Aydın'da Kenevir Operasyonu: 158 Kök Kenevir ve 429 Fide Ele Geçirildi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir şahsa ait bahçede ekili 158 kök kenevir ile 429 adet Hint keneviri fidesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir şahsa ait bahçede ekili 158 kök kenevir ile 429 adet Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Yenipazar ilçesinde 1 şüpheli şahsın bahçesinde Hint keneviri ekili olduğu tespit edildi. Yapılan aramada bahçede158 kök kenevir bitkisi, 429 adet Hint keneviri fidesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN