Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaparken insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 9 Kişi İHA ile Tespit Edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaparken insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İHA operatörü, Altınkum Mahallesi Yeşilkent mevkiinde şüpheli bir grubu fark edince durumu, İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine belirtilen bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bu kişilerden ele geçirilen jeneratör, matkap, hiltiye el konuldu, ayrıca el yapımı 24 patlayıcı ise imha edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınması çin emniyet müdürlüğüne götürüldü.