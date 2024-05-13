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Aydın'da Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve engelliler dernekleri, İstasyon Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Orhangazi Ortaokulu Bando Takımı eşliğinde Uzun Çarşı'dan Belediye Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Konuşmanın ardından şiir okundu, engelliler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri sergilendi. Etkinliğe Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de katıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve engelliler dernekleri, İstasyon Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Orhangazi Ortaokulu Bando Takımı eşliğinde Uzun Çarşı'dan Belediye Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Burada konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, engelli bireylerin yaşam şartlarını kolaylaştırmayı görev edindiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından şiir okundu, engelliler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri sergilendi.

Etkinliğe Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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