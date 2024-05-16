Aydın'da Engelli Gençler 1 Günlük Askerlik Yaptı

Aydın'da 30 engelli genç, "temsili askerlik uygulaması" kapsamında 1 günlük askerlik yaptı, yemin edip tezkere almanın mutluluğunu yaşadı.

Engelli oldukları için askerlik görevini yerine getiremeyen kentteki engelli gençler, İl Jandarma Komutanlığında üniforma giyip eğitimlere katıldı.

Eğitimin ardından serabral palsi hastası 28 yaşındaki Buse Okulsev'in de aralarında bulunduğu 30 genç, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençler daha sonra ellerini Türk bayrağı ve silahın üzerine koyarak ant içti. Bu esnada bazı engelli yakınları duygulandı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Albay Mehmet Demir, yemin edenleri tebrik etti.

Ant içen gençlerden Emre Burkay Uysal, konuşmasında, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.