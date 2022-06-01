Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı - Haberler

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Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, seyir halindeki Palau bayraklı yolcu gemisinin su alması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemideki 76 kişiyi kurtardı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, seyir halindeki Palau bayraklı yolcu gemisinin su alması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemideki 76 kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Limanı'ndan Sisam Adası'na seyreden Palau bayraklı yolcu gemisi, belirlenemeyen nedenle su almaya başladı ve ardından makine arızası meydana geldi.

Gemidekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 bot sevk edildi.

Ekiplerin, sintine bölümüne dolan suyun dalgıç tulumbası ile tahliye edilmesini sağlamasının ardından gemi, 6 kişilik mürettebat ve 70 yolcusuyla Kuşadası Limanı'na getirildi.

Gemide can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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