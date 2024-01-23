Avukatın Arabuluculuk Deneyimini Anlatan Roman

İzmir ve İstanbul'da yıllardır avukatlık yapan Yüksel Okyay Evren, boşanma sürecinde arabulucu olarak kendisine başvuran bir çiftin hikayesini konu alan "Büyük Resmi Görebilmek" isimli bir roman yazdı.

Yaklaşık 10 yıldır yürüttüğü arabuluculukta anılarından yola çıkarak bir kitap yazmaya karar veren Evren, mesleğinde yaşadığı süreci bir romanla anlatmayı tercih etti.

"Büyük Resmi Görebilmek" adlı kitapta, Evren'e başvuran 21 yıllık evli 50'li yaşlarda çiftin uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları ve kızlarının da yurt dışına yerleşmesiyle boşanma kararı alması ile ilgili hikaye anlatılıyor.

Arabulucu olarak 10 yıldır çok sayıda biriktirdiğini hikayeleri paylaşmaya karar verdiğini dile getiren Evren, şunları kaydetti:

"Romana konu olan çiftin uzun süredir anlaşmazlıkları var, kızları da evden gidince boşanmaya karar veriyorlar ancak 15 yıldır oturmakta olduğu ve paylaşamadıkları bir evleri var. Her ikisi de bu evin kendisinde kalması gerektiğini düşünüyor. Bir arabulucuya gidiyorlar süreç böylece başlıyor. Kitapta arabuluculuk süreçleri çok ayrıntılı bir şekilde işleniyor. Arabuluculuk anılarından yola çıkarak yazılmış, arabuluculuk süreçlerinin tümünü bir ders kitabı olarak değil bir roman anlatan başka bir eser bildiğim kadarıyla yok." ifadelerini kullandı.

Evren, kitabında ayrıca "Nasıl ve Neden Arabulucu Oldum" ve "Arabuluculuğun Türkiye'deki 10 Yıllık Tarihsel Değişimi" bölümlerine de yer verdi.