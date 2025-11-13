Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve AB Ülkeleri Büyükelçileri Diyarbakır'da

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas ve beraberindeki AB ülkeleri büyükelçileri Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, "Geçen ay hazırlanan ülkemizle ilgili ilerleme raporunun Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tuttuğu bir dönemde sizleri kentimizde ağırlamaktan, odamızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, Türkiye Delegasyonu heyeti ile Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç büyükelçileri Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'yı ziyaret ederek, kentteki iş dünyasıyla bir araya geldi.

Ziyaretin ardından DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, gazetecilere açıklamada bulundu.

Avrupa Birliği heyetinin Diyarbakır'a yaptığı ziyaretin önemli olduğunu dile getiren DTSO Başkanı Kaya, "Türkiye'nin içinden geçtiği dönem anlamında geçen ay hazırlanan ülkemizle ilgili ilerleme raporunun Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tuttuğu bir dönemde sizleri kentimizde ağırlamaktan, odamızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz" dedi.

'40 yıllık bir çatışmalı süreçle birlikte seyreden bir Kürt sorunumuz var'

Türkiye uzun bir dönemdir Avrupa Birliği'ne üye olma ile ilgili önemli bir süreçten geçtiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Doğrusu biz bu üyelik süreci dönemi dışında, özellikle 2002 ile 2015 arası Türkiye'de, Türkiye'nin demokratikleşmesinde Avrupa Birliği'nin Kopenhag Kriterleri gibi raporlarının ve hükümetle olan ilişkilerinin çok önemli olduğunu ve Türkiye'de demokrasinin gelişmesine önemli katkılar önemli katkılar koyduğunu gördük. Bu çok önemliydi. Evet, son dönemlerde ülkemizde önemli sorunlar yaşandığının biz de farkındayız. Ülkemizde özellikle bölgemizi derinden etkileyen Kürt sorunu bildiğiniz gibi 40 yıllık bir çatışmalı süreçle birlikte seyreden bir Kürt sorunumuz var. Tam da bu dönemde çözüm sürecinin, Kürt sorununun çözümüyle ilgili sürecin bölgede yoğun bir şekilde konuşulduğu ve bu süreç bu Kürt sorununun çözülmesinin olmazsa olmaz olduğunun bölge tarafından sürekli dile getirildiği ve bugünkü sürece bölgeden önemli bir destek olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Ama tabii ki bu süreç sadece şiddetin sonlanması değil. Aynı zamanda Kürt sorununu yaratan antidemokratik uygulamaların da Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerinin de bir an önce verilmesi yeni çatışmaların olmasını da engelleyecektir. Sadece çatışmaların bitmesi değil."

'Bu tarihlerdeki bölgeyi ziyaretiniz oldukça önemli'

Bu süreçte Kürtlerin temel haklarının da verilmesi gerektiğini dile getiren Kaya, "Bu konuda nasıl ki 2002-2015 Süreci içerisindeki AK Parti hükümetiyle yürütülen demokratikleşme süreç ülkede önemli bir mesafe kat etti ise inanıyoruz ki bugün de özellikle bu çözüm süreci ile birlikte temel hedefimizin ülkenin temel hedefinin olduğu Avrupa Birliği'ne girme sürecinde sizlerin katkısının da Kürt sorununun çözümüne önemli bir katkısı olacaktır. Sizlerin desteğinin önemli bir katkısı olacaktır. Tam da bu anlamda tam da bu tarihlerdeki bölgeyi ziyaretiniz oldukça önemli. Ben bu anlamda başta başkan vekilimiz olmak üzere tüm büyükelçilere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'Diyarbakır iş dünyasının farklı AB destek programlarından faydalanmayı teşvik etmek isteriz'

Kaya'nın ardından söz alan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, iş birliği mesajı verdi. Diyarbakır'ın dinamik bir nüfusunun olduğuna dikkat çeken Vilcinskas, "Profiline baktığınız zaman çok büyük bir dinamik bir nüfus var. O sebepten dolayı birçok fırsat var. İşbirliğimizi genişletme anlamında keşfedilebilecek çok fırsat var. Tarım, gıda sektöründe, tarım sektöründe yenilebilir enerji, turizmde özellikle işbirliği keşfedilebilir. Biz ayrıca Diyarbakır iş dünyasının farklı AB destek programlarından faydalanmayı teşvik etmek isteriz. Örneğin mesela Enterprise Europe Network'e katılmaları işletme alımı ağına ve kırsal kalkınma programlarımızda aktif katılımcı olabilirler. Diyarbakır'da gerçekten çok güzel örnekler var. 850 milyon 100 lira bir portföyü var. ve yaklaşık 7000 proje destek aldı bu bütçeden Avrupa Birliği'nin hibe bütçesinden. O sebepten dolayı biz sizden öğrenmeyi istiyoruz. Özellikle sizi dinlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği kuruluşlarının bölgeye gelmesi gerektiğini bildiren Vilcinskas, "Siz de siyasi olarak aslında da önemli bir dönem olduğunu belirttiğiniz ülke için nasıl bir birlikte işbirliğinde bulunabiliriz ve ayrıca bölge iş dünyasına açılır ve bu bölgenin güçlü bir eğitim altyapısı var. Aynı zamanda Avrupa kuruluşlarının açılması için biraz daha fazla adım atması gerekiyor. Avrupa kuruluşlarını buraya çekmek için belki biraz adım atması gerekiyor. Projeler üzerine odaklanabiliriz. Yani kültürlerimize, toplumlarımıza karşılıklı fayda sağlayacak projeler Üzerinde odaklanabiliriz ve iş dünyası bundan faydalanabilir. Biz Diyarbakır'da iki gün geçeceğimiz iki günü sabırsızlıkla bekliyoruz. İş dünyasının üyelerini dinlemek istiyoruz. Onların zor sorularını da duymak istiyoruz. Aynı zamanda fırsatlar neler olabilir? Avrupa Birliği, üye devletleri ve onların firmaları için fırsatlar neler olabilir? Onları dinlemek istiyoruz. Sivil toplum, iş dünyası da geliştiğinde mutlaka sivil, toplum dünyasında da gelişmeler olacaktır" şeklinde konuştu.