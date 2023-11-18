Avcılar'da Tezgah Açılacak Yerde Çalıntı Otomobil Bulundu

AVCILAR'da pazarcıların tezgah açacağı yerde kapı ve pencereleri açık halde bulunan otomobil çalıntı çıktı. Polis, otomobili park ettikten sonra aralarında tartışarak farklı yöne giden iki kadını bulmak için çalışma başlattı.

Yeşilkent Mahallesi'nde oturan Fahri Deniz'e ait 34 NY 9557 plakalı otomobil bir süre önce park edildiği yerden çalındı. Polis tarafından aranan otomobil bulunamadı. Merkez Mahallesi Berik Sokak'ta tezgah açmaya gelen pazarcı burada kapı ve pencereleri açık otomobili görünce beklemeye başladı. Pazarcılardan Osman Akgün, "Bu araç çalıntı olabilir. Darbeler de var. Alınması ve sahibinin bulunması için ilgilileri çağırdık" dedi. Haber verilmesi üzerine gelen Avcılar Belediyesi zabıta memurları yaptıkları araştırmada otomobilin çalıntı olduğunu belirlerken Fahri Deniz'e ulaştı. Çeşitli yerlerinden darbeler alan otomobil ile ilgili Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne de bilgi verildi. Devriye Ekipler Amirliği'nden görevliler tarafından yapılan incelemede otomobilin içerisinde ruhsat bulunurken olay yeri inceleme ekibi de aracın otoparka çekilmesi ardından parmak izi çalışması yaptı. Otomobilin park edildiği yerde işyeri bulunan Şaban Yıldız, "25-30 yaşlarında iki kadın saat 15.30 sıralarında geldi. Aralarında bir süre tartıştılar. Kadınlardan biri sinirlenerek uzaklaştı. Diğeri de biraz durduktan sonra farklı yöne gitti" dedi. Polis ayrıca bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye alarak iki kişinin kimliğini belirleyebilmek için araştırma başlattı.