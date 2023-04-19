AVCILAR'DA KAÇAK GÖÇMENLER YAŞADIKLARI BİNADA EŞYALARI YAKTI

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı binanın üst katındaki iki dairede yaşayan göçmenler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında koltukları ateşe veren kaçak göçmenler, yanlarındaki pitbull cinsi köpekle kendilerini eve kilitledi. Olaya müdahale eden itfaiye ve polis ekipleri, kaçak göçmenleri evden çıkmaları için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 kaçak göçmenin sını rdışı edileceği öğrenildi.

Avcılar'da Merkez Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan 5 katlı bina bir süre önce boşaltıldı. 25-30 kişilik kaçak göçmen grubu binanın beşinci katındaki iki daireye yerleşti. Kaçak göçmenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında koltuklar ateşe verildi. Çevre sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

KENDİLERİNİ PİTBULL İLE EVE KAPATTILARİhbarla birlikte kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman boşluğunda yanan koltukları söndürdü. İtfaiye ekipleri polisin de desteğiyle içeri girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu kez polis ekipleri devreye girdi. Polis ekipleri de, kaçak göçmenleri uzun süre ikna etmek için uğraştı. Bu sırada göçmenleri tanıyan esnaftan da destek istendi. Kaçak göçmenlerle telefonla iletişim kuran esnaf Ali Cebotari, " Üç kişi gelmişti madde bağımlısı. Burada 25-30 kişi kalıyorlar yukarıda. Aralarında bir tartışma olmuş. Yukarıya çıktılar fakat bunlar kapıyı açmayınca, ateşe vermişler bir koltuğu. Yangına müdahale ettim. İtfaiye ve polis ekipleri geldi buraya" diye konuştu. Evde kalanları tanıyan Cebotari, kaçak göçmenlerden Pitbull cinsi köpeği bağlamalarını istedi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, 7 kaçak göçmeni gözaltına alarak, Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Polise ve itfaiyeye zor anlar yaşatan göçmenlerin Göç İdaresi tarafından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderileceği öğrenildi.