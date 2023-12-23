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Avcılar'da Bakkalın Minibüsü Çalındı

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Avcılar'da bir bakkalın minibüsü, hırsızlar tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 3 kişi minibüsü çalarak kaçtı. Mağdur bakkal, hırsızların yakalanmasını ve aracının bulunmasını istiyor.

AVCILAR'da bakkal dükkanı işleten Maşallah İstemi, Bayrampaşa'da bulunan sebze haline giderek malzeme aldı. Minibüsünü evinin önüne parkeden İstemi, sabah kalktığında minibüsün çalındığını fark etti. 3 kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Perşembe günü 04.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkal dükkanı işleten Maşallah İstemi, bakkalın ihtiyaçları için Bayrampaşa'da bulunan hale giderek malzeme aldı. Saat 03.00 sıralarında aracını park eden İstemi, evine gitti. Sabah dışarı çıktığında ise kapalı kasa minibüsünün çalındığını fark etti.

MİNİBÜSÜ ÇALMALARI BİR DAKİKA SÜRDÜ

Güvenlik kameraları üzerinde yapılan incelemede, sokağa giren 3 kişinin park halindeki araçları tek tek kontrol ettikleri görüldü. İstemi'ye ait kapalı kasa minibüsü gözüne kestiren 3 hırsızdan biri, yaklaşık bir dakika içerisinde araca binip çalıştırdı. İki kişinin de minibüse binmesinin ardından hırsızlar kaçtı.

HIRSIZLARIN YAKALANMASINI İSTİYORUM

Yaşananları anlatan Maşallah İsmeti, Perşembe akşamı dükkanı kapattım, hale giderek sebze meyve aldım. Saat 03.00 sıralarında geldim, kamyoneti park ettim. Yaklaşık 1 saat sonra gelip çalmışlar. İki gündür hiçbir haber yok. Kamera kayıtlarında da var. Saat 04.20'de gelip alıyorlar. Araç kilitli, anahtarı bende. 1 dakika sürmeden alıp gidiyorlar. 6 çocuğum var, dükkanım kapalı. Ben vergi veriyorum. Hırsızların yakalanmasını ve aracımın bulunmasını istiyorum. Kirada oturuyorum, küçük bir bakkal açtım. Halden geldim, buraya park ettim, sabah baktım araba yok. Bunların bulunmasını bekliyorum. Henüz ses yok dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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