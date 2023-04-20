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Austin: "Türkiye ve Macaristan'ı Teşvik Ediyoruz"

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsveç'in NATO'ya Temmuz ayında yapılacak zirveden önce katılmasını istediklerini belirterek, "Müttefiklerimiz Türkiye ile Macaristan'ı İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylaması için teşvik ediyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsveç'in NATO'ya Temmuz ayında yapılacak zirveden önce katılmasını istediklerini belirterek, "Müttefiklerimiz Türkiye ile Macaristan'ı İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylaması için teşvik ediyoruz" dedi

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Macaristan Türkiye İsveç Güncel Haberler

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