Austin: "Türkiye ve Macaristan'ı Teşvik Ediyoruz"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsveç'in NATO'ya Temmuz ayında yapılacak zirveden önce katılmasını istediklerini belirterek, "Müttefiklerimiz Türkiye ile Macaristan'ı İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylaması için teşvik ediyoruz" dedi.