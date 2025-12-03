ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Belarus ve Türkiye'nin Rekabet Avantajını Bir Araya Getirerek Güçlü İş Birlikleri Hayata Geçirmeyi Hedefliyoruz"

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacminin 2024 yılı sonu itibarıyla 1,85 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlatarak, "Bu rakam, iki ülkenin karşılıklı diyalog ve potansiyelini yansıtmaktan uzak. Sanayi birikimi ve rekabet avantajlarını bir araya getirerek, güçlü iş birlikleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi'nin, Ankara ile Minsk arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği "Ankara–Minsk İş Forumu", ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran ile Belarus Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Anatoly Glaz ve Belarus Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinin yer aldığı forum kapsamında, Ankara Ticaret Odası ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası'nın Minsk Şubesi arasında ticari ve ekonomik alanda iş birliklerini hedefleyen İyi Niyet Protokolü de imzalandı. Protokole ATO adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi adına ise Genel Müdür Yardımcısı Irina Ivanova imza attı.

Programda; ATO Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan Güçlü ve Yasin Özyolu, ATO'nun 3 No'lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı Metin Demir, 27 No'lu Halı, Mobilya, İmalat, Dekorasyon ve Satıcıları Meslek Komitesi Başkanı Murat Kopan, Komite Üyesi Saadettin Ensoy, 5 No'lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ülkü Karakuş, ATO'nun 26 No'lu Hırdavat Satıcıları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sıtkı Öztuna, ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran ile Genel Sekreter Yardımcıları Abdurrahman Karabudak ve İbrahim Tırpancı yer aldı.

"Türkiye-Belarus ticaret hacmini çok daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyoruz"

ATO Başkanı Gürsel Baran programda yaptığı konuşmada, ATO ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi arasında imzalanan protokolün, Ankara ve Minsk ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde güçlü bir adım oluşturduğunu belirtti. Baran, "Protokol, iş heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerinden fuarlara, B2B görüşmelerden ortak üretim ve yatırım fırsatlarına kadar geniş bir yelpazede iş birliğini kapsıyor. Bu iş birliğinin, iki ülke iş insanları arasında yeni ticaret köprüleri kuracağına, dostluğumuzu ekonomik başarılarla pekiştireceğine ve Türkiye-Belarus ticaret hacmini çok daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

"Güçlü iş birlikleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

Türkiye ile Belarus arasındaki ticari ilişkilerin yıllar itibariyle gelişme kaydettiğini belirten Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılı sonu itibarıyla 1,85 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlattı. Ticaret rakamlarının iki ülkenin karşılıklı diyalog ve potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğunu ifade eden Baran, "Karşılıklı olarak iş dünyasının birlikte atacağı adımlarla, bu potansiyelin hızla gelişeceğine ve ticaretin çok daha yüksek seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Ekonomik iş birliğimizi çeşitlendirerek, yeni yatırım alanları oluşturarak ve ticareti kolaylaştıran mekanizmaları güçlendirerek ekonomik ilişkilerimizi güçlendirebiliriz. İki ülkenin sanayi birikimi ve rekabet avantajlarını bir araya getirerek, güçlü iş birlikleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Gıda ve tarım teknolojileri alanlarında önemli yatırım imkanları bulunduğunu görüyoruz"

İki ülke arasında önemli yatırım imkanları bulunduğunu ifade eden Baran, "Türk şirketlerinin Belarus'ta gerek serbest bölgelerde, gerekse ortak üretim modellerinde önemli fırsatlara sahip olduğunu, aynı şekilde Belaruslu iş insanlarının da Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinde, yenilenebilir enerji yatırımlarında, gıda ve tarım teknolojileri alanlarında önemli yatırım imkanları bulunduğunu görüyoruz" dedi. İki ülke arasında özellikle, makine, savunma, medikal cihazlar ve otomotiv yan sanayinde ortak üretim yapıları kurulabileceğini kaydeden Baran, Türkiye'nin orta koridor avantajı ve Belarus'un Avrasya Ekonomik Birliği bağlantılarıyla yeni fırsatların ortaya konabileceğini belirtti. Baran, Ankara ekonomisine ilişkin de bilgi vererek, "Ankara, başkent olmasının yanı sıra; aynı zamanda savunma sanayi, sağlık teknolojileri, bilişim, yüksek katma değerli üretimin de merkezi durumunda" ifadelerini kullandı.

Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz da yaptığı konuşmada, Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacminin birçok ülkeyle yürüttükleri ticari ilişkilerin üzerinde seyrettiğini belirterek, iki ülke ekonomik yapılarının birbirini tamamlayan bir karaktere sahip olduğunu söyledi.

Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi Genel Müdür Yardımcısı Irina Ivanova da Türkiye ile Belarus arasında uzun yıllara dayanan dostluk ve stratejik iş birliğine vurgu yaptı. Belarus'un yatırım ve ticari potansiyeli hakkında bilgi veren Ivanova, ülkenin Avrupa'ya erişim avantajına dikkat çekti.

Forum, iki ülke iş dünyası temsilcilerinin gerçekleştirdiği B2B ikili görüşmeler ile devam etti.