ATO Başkanı Baran: "Slovakya, Ankara'nın En Fazla İhracat Yaptığı Ülkeler Arasında Üst Sıralarda Yer Alıyor"

Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Michal Slivovic, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran'ın da yer aldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Türkiye'nin Slovakya'yı bağımsızlığının ardından ilk tanıyan ülkeler arasında olduğunu belirten Baran, iki ülke arasındaki ilişkilerin yıllar içinde güçlü bir zemine oturduğunu söyledi. Slovakya'nın Avrupa Birliği içinde önemli bir üretim merkezi haline geldiğine dikkati çeken Baran, otomotiv ve elektronik sektörlerinde dünya çapında markaların ülkede yatırım yaptığını ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaretin istikrarlı bir şekilde geliştiğini kaydeden Baran, 2024 yılında 3 milyar dolar olan iki ülkenin dış ticaret hacminin 2024 yılında 4,2 milyar dolara yükseldiğini anlattı. Türkiye ile Slovakya arasındaki ticarette Ankara'nın payının dikkati çeken bir şekilde arttığını da bildiren Baran, "2025 yılında Ankara'dan Slovakya'ya yaklaşık 986 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2026 yılının ilk üç ayında ise bu rakam 352 milyon dolara ulaştı. Slovakya, Ankara'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor" diye konuştu. Slovakya ile özellikle savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade eden Baran, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin dengeli şekilde geliştirilmesinin önemine işaret etti.

İki ülke arasındaki beşeri ilişkilerin de güçlü olduğunu ve Slovakya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının her yıl arttığını ifade eden Baran, "Slovak turistler Türkiye'yi tercih ediyor. Özellikle Antalya ve Ege kıyıları Slovak ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu durum, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin bir göstergesidir" diye konuştu.

Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Michal Slivovic de Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkilerin son dönemde önemli bir ivme kazandığını kaydederek "Geçtiğimiz yıl liderlerimiz arasında imzalanan ortak beyanname ile ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine yükseldi. Bu çerçevede iş birliğimizi somut projelerle daha da güçlendirmek istiyoruz" dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildiren Slivovic, bu rakamı daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Slivovic, otomotiv, savunma sanayi, enerji ve su yönetimi gibi alanların iş birliği açısından öne çıktığını aktardı. Slovakya'nın otomotiv üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını belirten Slivovic, birçok uluslararası markanın üretim faaliyetlerini ülkelerinde sürdürdüğünü dile getirdi. İki ülke arasındaki insan ilişkilerinin de güçlü bir şekilde geliştiğine dikkati çeken Slivovic, "Geçtiğimiz yıl Slovakya'dan Türkiye'ye yaklaşık 270 bin turist geldi. Halklarımız arasındaki karşılıklı ilgi ve dostluk ilişkilerin gelişimine önemli katkı sağlıyor" diye konuştu.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasında ticaret heyetlerinin artırılması, sektörel iş birliklerinin geliştirilmesi ve ticaret odaları arasında doğrudan temas kurulmasına yönelik çalışmalar da ele alındı.

