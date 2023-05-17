ATO Başkanı Baran'dan Vedat Bilgin'e Ziyaret: 'İşverenlerin Prim Ödeme Gün Sayısının 7 Bin 200 Güne Çekilmesi Konusundaki Müjde Bizi Çok Mutlu Etti'

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleri, 14 Mayıs seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AKP’den Ankara milletvekili seçilen Çalışma ve Sosyal Bakanlık Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret etti. Baran, “Aralarında ATO üyelerimizin de bulunduğu işverenlerin prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 güne çekilmesi konusundaki müjdeniz bizi çok mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e ve bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Vergi vererek, istihdam sağlayarak, işyeri açarak, katma değer yaratarak ekonomiye katkı sağlayan üyelerimiz 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekliliğe hak kazanmayı heyecanla bekliyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleri, 14 Mayıs seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AKP'den Ankara milletvekili seçilen Çalışma ve Sosyal Bakanlık Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Baran, "Aralarında ATO üyelerimizin de bulunduğu işverenlerin prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 güne çekilmesi konusundaki müjdeniz bizi çok mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ve bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Vergi vererek, istihdam sağlayarak, işyeri açarak, katma değer yaratarak ekonomiye katkı sağlayan üyelerimiz 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekliliğe hak kazanmayı heyecanla bekliyor" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ömer Çağlar Yılmaz ve Yasin Özyolu ile birlikte kesin olmayan sonuçlara göre AKP'den Ankara milletvekili seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

ATO'dan ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre; Baran, Bilgin'e "hayırlı olsun" dileklerini ileterek Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimini hızlandıracak önerilerini aktardı.

Baran, yaklaşık bir ay önce Bakan Bilgin'e gerçekleştirdikleri ziyarette, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şemsiyesi altında olan 4a ve 4b yani eski deyimiyle SSK ve Bağ-Kur'lular arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklar olduğunu, ATO üyelerinin de aralarında bulunduğu Bağ-Kur'lu işverenlerin emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesi taleplerini ilettiklerini hatırlattı.

Bakan Bilgin'in bu talebe olumlu karşılık vererek, esnaf ve küçük tacirlerin prim ödeme gün sayısının indirilmesini içeren bir çalışma içinde olduklarını söylediğini aktaran Baran, "Aralarında ATO üyelerimizin de bulunduğu işverenlerin prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 güne çekilmesi konusundaki müjdeniz bizi çok mutlu etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, zat-ı alinize ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu açıklamalar üyelerimiz açısından büyük bir umut oluşturdu. Vergi vererek, istihdam sağlayarak, işyeri açarak, katma değer yaratarak ekonomiye katkı sağlayan üyelerimiz 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekliliğe hak kazanmayı heyecanla bekliyor" dedi.

Baran, ATO üyelerinin EYT'lilerde (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) gerçekleştiği gibi kanun çıktığında şartları uyanları kapsaması beklentisi içinde olduğunu da söyledi. Baran'ın, 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekli olabilecek işverenlerin nasıl belirleneceği sorusuna ise Bakan Bilgin'in konuyla ilgili çalışma yaptıklarını, işverenin ödediği vergi ve istihdam ettiği kişi sayısının kriterler arasında olabileceğini ifade ettiği belirtildi.