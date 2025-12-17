Haberler

ATO Başkanı Baran, Atonet Akıllı Asistan Projesiyle Elde Edilen 'Dünya Birinciliği' Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Takdim Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın da aralarında yer aldığı heyeti kabul etti. Baran, Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması ve 2026 yılı için yatırım programına alınan "Esenboğa Metro Hattı" başta olmak üzere, Ankara’nın ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önem taşıyan konulara ilişkin görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Baran kabulde, ATO’nun yapay zekâ destekli ATONET Akıllı Asistan projesiyle elde ettiği 'dünya birinciliği' ödülünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan'ın da bulunduğu kabulde, ATO Başkanı Baran ile Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Av. Dr. Duhan Kalkan yer aldı. Kabulde, Ankara'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak üzere heyetin kurumları tarafından geliştirilen ortak çalışma ve projeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Ankara Ticaret Odası'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması ve Esenboğa Havalimanı'na yapılması planlanan metro hattı başta olmak üzere, Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önem taşıyan konulara ilişkin görüş ve önerilerini aktardı. Baran kabulde, Ankara Ticaret Odası'nın dijital dönüşüm alanında yenilikçi bir vizyonla hayata geçirdiği, yapay zeka destekli ATONET Akıllı Asistan projesiyle 2025 Melbourne Dünya Odalar Yarışması'nda 41 ülkeden 83 proje arasından sıyrılarak "En İyi Oda İnovasyonu Projesi" kategorisinde elde ettiği dünya birinciliği ödülünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

"Ankara Ticaret Odası olarak üretimi ve istihdamı arttırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceğiz"

ATO Başkanı Baran, NEXT Sosyal Medya hesabından kabule ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yoğun gündemine rağmen bizlere vakit ayıran ve ilettiğimiz konuları büyük bir hassasiyetle dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun, ülkemizin geleceğine güçlü bir perspektif sunduğuna yürekten inanıyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak; üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmak, üyelerimizin rekabet gücünü yükseltmek ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

