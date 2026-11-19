Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği bünyesinde görev yapan ekipler, asayişin sağlanmasının yanı sıra turistik ve kültürel alanlarda da hizmet veriyor. Atlı polisler, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve parklarda, mitinglerde, spor müsabakalarında ve toplumsal olaylarda görev alıyor.

Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Eğitimlerde atlar, patlama, duman ve ateş gibi görsel ve işitsel uyaranlara alıştırılıyor. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan atlar, toplumsal olaylara müdahale ve devriye görevlerinde kullanılıyor.

Toplumla iç içe görev yaptıkları için özel olarak eğitilen atlar, "selam verme" gibi komutları da yerine getiriyor.

Başkentte okul çevrelerinde de görev alan atlı polisler, "Atlı Polis Özel Anı Kartı" dağıtarak, hayvan sevgisini çocuklara aşılamayı hedefliyor.

Atlı Polis Grup Amirliği'nde binici antrenörü olarak görev yapan Mahmut Kılınç, atların çok zeki hayvanlar olduğunu ve onlarla düzgün bir iletişim geliştirerek, ata "güven" hissini vermenin önemli olduğunu belirtti.

Eğitimdeki en önemli unsurun "vazgeçmemek" olduğunu dile getiren Kılınç, "Spor müsabakalarında, Ankara Kalesi'nde, Beştepe Millet Ormanı'nda görev alıyoruz. Ayrıca Sayın Müdürümüz Maksut Yüksek'in talimatıyla okulların çevresinde okul çıkış ve giriş saatlerinde, ailelerin olduğu kalabalık ortamlarda, atların caydırıcı özelliğini kullanarak devriye görevi yürütüyoruz." diye konuştu.

"Selam verdirmek için 2 sene uğraştım"

Kılınç, at eğitiminin sabır istediğine işaret ederek, "Selamlama verdirmek için 2 yıl uğraştım. Havuçla ödüllendirerek atın o hareketi ileriye dönük yapmasını sağladım. Çünkü, bu işte komut çok önemlidir. O komutu verdikten sonra at şartlanıyor. Şartlanması neticesinde selam vermeyi öğreniyor." diye konuştu.

30 yılı aşkın süredir yaptığı atlı polisliğin artık bir yaşam biçimine dönüştüğünü ifade eden Kılınç, "Atları çok seviyorum. Onlara bir çocuk gibi her gün, her sabah, aynı şeyleri yaptırmaktan da mutlu oluyorum. Atları iyi tanımak, iyi bağ kurmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Atlı polislere gösterilen ilgi için vatandaşlara teşekkür eden Kılınç, "Onların atları sevmesi, yanımızda sohbet etmeleri bizim çok hoşumuza gidiyor. Bizi gururlandırıyor. Biz onlara güven veriyoruz. O güvenin karşılığını da aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar büyüyünce atlı polis olmak istediklerini söylüyor"

Atlı Polis Grup Amirliği'nde polis memuru Tuğçe Coşkun ise kadın atlı polis olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Vatandaşların atlı polislere yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Coşkun, "Özellikle kız çocukları büyüyünce atlı polis olmak istediklerini söylüyor. Caydırıcı bir güç olmanın yanı sıra, aynı zamanda güzel bir sempati katıyoruz. Görevlere çıkıyoruz, bir sonraki görevde denk geldiğimizde biniciliğe başladığını söyleyen oluyor, ata binmek istediğini söyleyen çok oluyor, bizim için çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Kaynak: AA