Atık gıdaların hayvanların beslenmesinde kullanılması için yem çalışması

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Daire Başkanı Mehmet Emin Turgut, gıda israfını önlemek için atık gıdaların evcil hayvanlar, sokak ve bıranak hayvanları ile yaban hayvanlarının beslenmesinde yem olarak kullanılmasına yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Daire Başkanı Mehmet Emin Turgut, Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyada gıdaların üçte birinin israf edildiğini, her yıl ortalama dünya genelinde 931 milyon ton, Türkiye'de ise 19 milyon ton gıdanın israf edildiğini söyledi. Turgut, atık gıdaların hayvan yemi haline getirilebilmesi için çalışma yaptıklarını, 2030 yılı içerisinde gıda israfının yıllık 2,1 milyar tona çıkacağı ve bu israfın parasal olarak da 1,5 trilyon dolara tekabül edeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Turgut, israfın genelde işletmelerden kaynaklandığını vurgulayarak, "Bu artıklar neden kullanılmıyor, bunu kısıtlayan şartlar nelerdir? Yemek artıkları ve benzeri gıda artıklarının nem oranı çok yüksek olduğu için ciddi bozulmalara sebep olup, mikrobiyal ve toksik açıdan hayvan sağlığına zararlı olabiliyorlar. Hedef hayvanın doğru belirlenmesi gerekiyor. Çünkü hedef hayvanın fizyolojisi farklı olacaktır; kedinin, köpeğin fizyolojisi ile kanatlıların fizyolojisi farklıdır. Bundan dolayı, bunun çok ciddi manada üzerinde durulması gerekiyor" dedi.