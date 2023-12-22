Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü konseri düzenlendi

TED Edirne Kolejinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda düzenlenen konserde öğretmen ve öğrenciler sahne aldı.

Koro "Hoş geldin", "Yüksek yüksek tepelere", "Bir fırtına tuttu bizi", "Kırmızı gülün alı var", "Bülbülüm altın kafeste", "Edirne'nin ardı bayler", "Eğilmez başın gibi", "Bozdoğan", " Çıkayım gideyim", "Tunca'nın üstünde", "Bakkallar satıyor" ve "Kızılcıklar oldu mu?" eserlerini seslendirdi.

Programda, Hotead Modernize Halk Oyunları Topluluğu da gösteri sundu.

İpsala'da Erasmus toplantısı

İpsala ilçesinde Erasmus toplantısı gerçekleştirildi.

İpsala Halk Eğitimi Merkezindeki toplantıda "İpsala Erasmus ile Bir Adım Önde" Projesi tanıtıldı.

Toplantıya katılan 40 girişimciye eğitim çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Proje eğitimlerinin süreceği kaydedildi.