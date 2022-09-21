Trabzon yerel haberleri... Trabzon Atatürk Köşkü Cumhuriyet'in 100. Yılına Hazırlanıyor

Trabzon bölgesinden gelen habere göre Trabzon'da 20 Eylül'de ziyarete kapanan Atatürk Köşkü’nde restorasyon çalışmalarına başlandı. "Geçmişte bazı dönemlerde burada restorasyonlar onarımlar gerçekleştirilmiştir. Biz de göreve başladığımızda durumunu gözden geçirdik. Kullanımına bağlı olarak ayrıntılı bir restorasyon çalışma yapılması gerektiği uzmanlarımız ortaya koydu" diyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Köşk’ün Cumhuriyet’in 100. yılında tekrar açılmasının hedeflendiğini söyledi.

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'da 20 Eylül'de ziyarete kapanan Atatürk Köşkü'nde restorasyon çalışmalarına başlandı. "Geçmişte bazı dönemlerde burada restorasyonlar onarımlar gerçekleştirilmiştir. Biz de göreve başladığımızda durumunu gözden geçirdik. Kullanımına bağlı olarak ayrıntılı bir restorasyon çalışma yapılması gerektiği uzmanlarımız ortaya koydu" diyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Köşk'ün Cumhuriyet'in 100. yılında tekrar açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyarette bulunduğu ve 2 gece konaklığı Atatürk Köşkü, dün itibarıyla ziyarete kapatılarak restorasyona alındı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğl, Atatürk Köşkü'nü ziyaret ederek yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Çalışmaların sadece yapısal olmayacağını belirten Zorluoğlu, içerideki eşyaların da onarıma gideceğini belirtti.

"GEÇMİŞTE BAZI ONARIMLAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Köşk'te vasiyetini yazdığına dikkat çeken Başkan Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Trabzon'u 3 kez ziyaret ederek şereflendirmiştir. Bunlardan ilki 1924 yılında sonraki 1930 son teşrifleri de 1937 yılında gerçekleşmiştir. İlk iki ziyaretlerinde 1924 ve 1930 bu köşkte ağırlandı ancak konaklamadı. 1937 son teşriflerinde burada ağırlandı ve 2 gece konakladı. Çok bilinen bir gerçek olarak da tüm malvarlığını Türk milletine bağışladığı vasiyetini, burada kaleme aldı ve dönemin başbakanına buradan postaladı. Bu bina hem Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ağırlandığı bir bina olarak hem de şehrimizin çok önemli tarihi binası olarak çok önemli yapıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret edip konakladığı bir yapı olarak şehrimizin simge yapılardan bir tanesi. Zaman içinde kullanıma bağlı olarak çeşitli bozulmalar ve yapısal anlamda sıkıntılar ortaya çıktı. Geçmişte bazı dönemlerde burada restorasyonlar onarımlar gerçekleştirilmiştir. Biz de göreve başladığımızda durumunu gözden geçirdik. Kullanımına bağlı olarak ayrıntılı bir restorasyon çalışma yapılması gerektiği uzmanlarımız ortaya koydu. Birkaç yıl önce teknik bir heyet oluşturduk uzman ekiplerden, teknik bir heyet oluşturuldu. Onlar uzunca çalışma yaptılar. Projelerini hazırladılar. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda da proje onaylandı. Nihayetinde tarafımızdan ihalesi yapıldı. Dün itibariyle sözleşmesi imzalandı. 10 milyon TL'lik iş burada gerçekleşecek. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılına tam olarak hazır olup önümüzdeki yılın ekim ayında burayı hizmete açmak ve olabilirse Cumhuriyet resepsiyonunu burada vermek.

"RESTORASYON TAMAMLANDIĞINDA EŞYALARDA YENİLENMİŞ VE EKSİKLERİ TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Zorluoğlu, 2023'e kadar hem yapısal olarak hem de eşyaların da yenileneceğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Sadece yapısal olarak bir restorasyon çalışması değil ikinci önemli ayağı bu işinde içerideki mobilya ve tefrişatla ilgili. Bugüne kadar çeşitli tadilatlar yapılmış olmakla beraber içerideki eşyalara çok fazla müdahalede bulunulmadı. Eşyalar uzunca bir süredir burada olduğundan elbette zaman içerisinde eşyalar da çok çeşitli bozulmalar ortaya çıktı. Biz ikinci iş olarak da hazır bu iş yaparken eşyaları buradan boşaltıyoruz. Profesyonel firma bu işi yürütecek. Bu eşyaları buradan alıp götürüp 6 aylık sürede bozulmaları giderecekler. Restorasyon tamamlandığında eşyalarda yenilenmiş ve eksikleri tamamlanmış olarak alınıp burada yerlerini alacak. Bahçede var olan çeşitli yapıları da bu çerçevede değerlendireceğiz. Bütünüyle köşk 2023'ün ekim ayında binası, yapısıyla, mobilyalarıyla, çevre düzenlemesi ile çok daha insanların hoşuna gidecek, eksiklikleri tamamlanmış bir şekilde hizmete açılmış olacak. Burası dün itibariyle 20 Eylül itibariyle ziyarete kapatılmıştır. 1 yıllık sürede çalışmaları yaptıktan sonra önümüzdeki süreçte ziyaretçileri ile buluşacak."