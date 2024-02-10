Ataşehir'de Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu: 17 Tutuklama

ATAŞEHİR'de satın aldıkları kilometresi yüksek otomobillerin kilometresini düşürüp ilan siteleri üzerinden yeniden satarak dolandırıcılık yapan 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otomobillerin kilometresini düşürerek dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada adresleri belirlenen şebeke üyelerinin satın aldıkları otomobillerin kilometrelerini oto-elektrik dükkanlarında düşürüp ekspertiz raporu aldıktan sonra sattığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon yaptı. 31 otomobilin kilometresini oto-elektrik dükkanlarında düşürüp ilan sitelerinden satarak dolandırıcılık yapan 2'si eksper 25 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin 31 aracın kilometresini düşürüp yeniden satarak yaklaşık 10 milyonluk vurgun yaptığı belirlendi. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından 25 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

25 şüphelinin savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından 17'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.