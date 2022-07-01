Asya Pasifik ülkeleri demir yolu idarecileri Kırgızistan'da bir araya geldi - Haberler

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Asya Pasifik ülkeleri demir yolu idarecileri Kırgızistan'da bir araya geldi

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Asya Pasifik ülkeleri demir yolu idarecileri Kırgızistan'da bir araya geldi

Asya Pasifik ülkelerinde demir yolu taşımacılığı ve uluslararası çok modlu (multimodal) rota konusu Kırgızistan'da düzenlenen bir toplantı ile ele alındı.

Asya Pasifik ülkelerinde demir yolu taşımacılığı ve uluslararası çok modlu (multimodal) rota konusu Kırgızistan'da düzenlenen bir toplantı ile ele alındı.

Kırgızistan Demiryolları Kurumu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Asya Pasifik ülkelerini oluşturan demir yolu idarelerinin toplantısı Çolpon-Ata şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Türkiye demir yolu idarelerinin başkanları ve temsilcileri ile Azerbaycan lojistik firması katıldı.

Kırgızistan Demiryolları Kurumu Başkanı Azamat Sakiyev, burada yaptığı konuşmada, Asya-Pasifik ülkelerinde kargo taşımacılığının kapsamını genişletecek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Sakiyev, yıllık toplantılarının, demir yolu idareleri, lojistik şirketleri ve diğer rota katılımcıları arasındaki etkileşimi güçlendirmeye yönelik mevcut sorunları çözmek için halihazırda etkili bir platform olarak hizmet ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Katılımcılar, Asya Pasifik ülkelerinde kara yolu ve demir yolu taşımacılığını öngören uluslararası çok modlu rota üzerindeki projenin uygulama sonuçlarını masaya yatırdı.

Etkinlik sonucunda, "Asya Pasifik ülkeleri-Çin-Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Avrupa" çok modlu rotasının daha da geliştirilmesine yönelik önlemleri yansıtan bir protokol imzalandı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Türkmenistan Kırgızistan Özbekistan Asya Güncel Haberler

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