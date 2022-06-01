ASUS, yeni mini PC modellerini duyurdu! - Haberler

Asus, bilgisayar ailesini genişletmeye devam ediyor. Son zamanlarda özellikle de laptop modelleriyle adından söz ettiren şirket, şimdi de ExpertCenter PN64 ve PN52 mini PC modellerini duyurdu. Mini PC'ler boyutuna rağmen sunduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte ayrıntılar…

ASUS ExpertCenter PN64 ve PN52 neler sunuyor?

ASUS, performans ve estetiği bir araya getiren ExpertCenter PN64 Mini PC ve ExpertCenter PN52 Mini PC modellerini duyurdu. Fitilli kasaya ve eğik kesimli kenarlara sahip olan modeller her tür kurumsal ortama kolayca uyum sağlayabiliyor.

1 litrelik PC segmentinde performanslarıyla dikkat çeken ExpertCenter PN64 ve PN52 modelleri, en yeni Intel ve AMD işlemcilerin kararlı çalışmasını sağlayan termal tasarıma ve kompakt yapıya sahip. Yalnızca 120 x 130 x 58 mm boyutlarındaki bu modeller dört adet ekrana destek veriyor ve kapsamlı bağlantı seçenekleri sunuyor.

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MyASUS yazılımı ise İKi Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme teknolojisiyle kristal netliğinde sesli iletişim sağlıyor ve akıllı fan kontrolü, sistem hata tespiti gibi işlevler sunuyor.

ExpertCenter PN64 mini PC özellikleri

ExpertCenter PN64 Mini PC gücünü 12. Nesil Intel Core işlemciden ve DDR5-4800 RAM'den alıyor. Üründe bir adet PCIe 4.0 x4 M.2 SSD yuvası, beş adet USB bağlantı noktası bulunuyor. Bu USB bağlantılarından biri DisplayPort 1.4 desteğiyle ekran bağlanabilen USB 3.2 Gen 2 Type-C özelliğine sahip. Bunların haricinde üründe dört adede kadar ekrana destek veren iki adet HMDI bağlantı noktası yer alıyor.

Ayrıca farklı kullanım senaryoları için bir adet de yapılandırılabilir giriş bulunuyor. PN64'ün ekstra esneklik sağlayan tasarımı, kolayca yenileme için depolama cihazları ve bellek modüllerine hızlı erişim sağlıyor.

12. Nesil Intel Core işlemciler bir önceki nesle göre 2 kata kadar daha yüksek performans sunuyor. Bu gelişmiş işlem gücü sayesinde yoğun iş operasyonları daha verimli bir şekilde yapılabiliyor. Üründeki bir diğer kullanışlı teknoloji olan DDR5 bellekler ise DDR4'e göre daha yüksek veri hızı sunmasının yanı sıra daha yüksek performans ve daha verimli çalışma olanağı sağlıyor.

ExpertCenter PN52 Mini PC

ExpertCenter PN52 Mini PC, entegre AMD Radeon grafikli en yeni AMD Ryzen 5000H Serisi mobil işlemcilerle geliyor. Üründe iki adet PCIe 3.0 x4 M.2 2280 SSD yuvasının yanı sıra 2,5 inç SATA veya SSD için de bir adet 6 Gb/s SATA bağlantısı yer alıyor. PN52'de ayrıca iki adet HDMI bağlantı noktası yedi adet USB girişi var. Bu USB girişlerinin arasında DisplayPort 1.4 özelliğine sahip bir USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası yer alıyor.

Bir önceki nesilden PN51 modeliyle kıyaslandığında, PN52 tek iş parçacığı performansında %27'ye kadar ve çok iş parçacığı performansında ise %19'a kadar performans artışı sağlıyor . PCMark10 Essentials grup testlerinde PN52, internette dolaşma, video konferans ve uygulama başlatma sürelerinde %11 performans artışı sergiledi. Üretkenlik test grubu sistem performansını tablolar ve yaz yazma işleri gibi günlük ofis uygulamalarını kullanarak ölçüyor. PN52, bu testlerde PN51'den %22 daha yüksek performans sundu.

Yukarıda bahsedilen özelliklerin yanı sıra ExpertCenter PN64 Mini PC ve PN52 Mini PC modellerinde soğutmayı geliştiren çeşitli teknolojiler bulunuyor. Ayrıca her iki model de dört adede kadar 4K ekrana veya bir adet 8K ekrana destek veriyor. Ürünlerde ayrıca daha iyi iletişim kurmayı sağlayan yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisinden de yararlanılıyor.

Gelişmiş soğutma: Özel bir ısı borusuyla donatılmış yeni bir termal modülle ısıyı daha iyi dağıtan PN64 ve PN52, kompakt tasarımla masaüstü düzeyinde performans sunmak için alüminyum soğutma bloğuyla daha verimli ısı iletimi sağlıyor.

Dört adet 4K veya bir adet 8K ekran desteği: Her iki model de iki adet standart HDMI bağlantı noktası, DisplayPort özellikli USB-C ve yapılandırılabilir giriş ile toplam dört adet 4K ekrana ve bir adet 8K ekrana destek veriyor. Dört adet 4K ekrana destek özelliği mağazalarda, restoranlarda, otellerde veya halka açık alanlardaki video duvarlarında ideal çözüm sunuyor. Ayrıca ofis kullanımında da çalışma alanını genişletme imkanı veriyor.

İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme: Entegre yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi kristal netliğinde iletişim için hem girişte hem de çıkışta gürültüyü engelliyor. Bu özellik öğrenciler, ofis çalışanları ve evden çalışanlar için ideal.

Akıllı fan denetimi: Özel akıllı fan denetim teknolojisi sayesinde kullanıcılar fan modlarını kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyor. Sessiz mod gürültü düzeyini düşürürken Standart mod ise veri işlerken sürekli en yüksek performans alınmasını sağlıyor.

USB Güç Dağıtımı desteği: Cihazların arkasında yer alan Type-C bağlantı noktası Güç Dağıtımı desteğine sahip. Böylece kullanıcılar, Güç Dağıtımı uyumlu bir monitörden PN64 ve PN52'ye güç aktarabiliyor. Bu da güç kablosu ihtiyacını ortadan kaldırarak çalışma alanını daha sade hale getirmeyi sağlıyor.