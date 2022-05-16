Asus, Radeon RX serisi yeni ekran kartlarını duyurdu - Haberler

Donanım dünyasında kıyasıya rekabet devam ediyor. İşlemci tarafında Intel ile rekabet içerisinde olan AMD ekran kartı tarafında NVIDIA ile kozlarını paylaşıyor. Asus hibrit sıvı soğutmadan fiyat performansa kadar herkese uygun seçenekler sunan Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT ve Radeon RX 6650 XT ekran kartlarını tanıttı. ASUS oyunculara bu kartların altı farklı versiyonunu sunuyor.

Kartlar Microsoft'un en güncel işletim sistemi Windows 11 başta olmak üzere Microsoft DirectX 12 Ultimate, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), yakında gelecek AMD FSR 2.0[ii] ve AMD Radeon Super Resolution[iii] ölçek yükseltme teknolojisi gibi yazılımlara ve özelliklere destek veriyor.

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Asus Radeon RX 6950 XT, 6750 XT ve RX 6650 XT

AMD Radeon RX 6000 serisi ekran kartları üst seviye model arayan kullanıcılardan uygun maliyete önem verenlere herkese hitap eden modeller içeriyor. Güçlü ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT ekran kartı birinci sınıf AMD RDNA 2 mimarisinin performansını hız aşırma ve özel sıvı soğutma çözümü ile sunuyor.

Kartı tamamen kaplayan soğutma plakası altında kalan Super Alloy Power II özellikli birinci sınıf bileşenleri 240 mm radyatörle birlikte soğutuyor.

Üst seviye performansı hava soğutmayla almak isteyenler için TUF Gaming Radeon RX 6950 XT ekran kartı sunuluyor. 2,9 yuvalık soğutma bloğu, üç yeni Eksen Teknolojili fan ile son derece etkili. Fanlar kart düşük yük altındayken tamamen duruyor, sıcaklık 60 dereceye ulaştığında yeniden çalışmaya başlıyor.

En uygun fiyatla orta seviye performansa sahip olmak isteyenleri ise ASUS Dual Radeon RX 6650 XT karşılıyor. Daha birçok modelden oluşan serinin öne çıkan özellikleri şöyle;

ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT birinci sınıf hibrit sıvı soğutma için 240 mm radyatöre sahip. 2,2 yuvalık ince tasarım E-ATX sistemlere uygun hale getirilebiliyor.

ROG Strix Radeon RX 6750 XT, üç adet yeni Eksen Teknolojili fan ve ARGB ile donatılan 2,9 yuvalık tasarımıyla şık bir görüntü sunuyor.

ROG Strix Radeon RX 6650 XT, 2,9 yuva yer kaplayan kasasında iki adet yarım boy Eksen Teknolojili fana ve havalandırmalı arka plakaya yer veriyor. Fanlar 60 derece sıcaklığa kadar sessizce çalışıyor.