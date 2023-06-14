Edirne'de askeri yasak bölgelere girmek suçundan yargılanan Yunanistan polisi Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna için savcı, 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis istedi. Çift, Doyran köyünde askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Ancak suç unsurlarına rastlanılmadı ve cezaları 50 bin TL para cezası ve yurt dışına çıkış yasağı olarak belirlendi.

Askeri yasak bölgeye giren Yunan polise ve sevgilisine 50 bin TL ceza

EDİRNE - Edirne'de askeri yasak bölgelere girmek suçundan yargılanan Yunanistan polisi Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna için savcı, 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis istedi.

Çift, Doyran köyünde askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Ancak suç unsurlarına rastlanılmadı ve cezaları 50 bin TL para cezası ve yurt dışına çıkış yasağı olarak belirlendi. Savcı, sanıkların bilerek askeri yasak bölgeye girdiğini belirterek cezalandırılmalarını istedi, ancak sanıkların avukatı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını ifade ederek müvekkillerinin beraatını istedi.

"Yaşanan olay"

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Trafik polisi Valasoudis Manolis, sevgilisi Aheni Aohna ile alışveriş için 5 Aralık 2021'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Edirne'ye geldi. Kentte alışveriş yapan çift, aynı akşam araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Çift, Yunanistan sınırına yakın Doyran Köyünde, askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, nöbetçi sulh hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

"Sadece Gezmeye geldik"

Valasoudis Manolis, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Edirne'ye geliş amacım, kız arkadaşım ile birlikte gezmek ve alışveriş yapmaktı. Hava karardığı için Yunanistan'a dönecektik. Telefonumdaki navigasyona yazarak yola çıktık. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı. Toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktı ve bizi durdurdular. Benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdukları yerde askeri yasak tabelası yoktu. Askeri yasak bölgeye girdiğimiz düşünmüyorum" dedi.

"Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ve sevgilisine 50 bin TL ceza"

Edirne'de askeri yasak bölgelere girmek suçundan yargılanan Yunanistan polisi Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna için savcı, 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis istedi. Çift, Doyran köyünde askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Ancak suç unsurlarına rastlanılmadı ve cezaları 50 bin TL para cezası ve yurt dışına çıkış yasağı olarak belirlendi. Savcı, sanıkların bilerek askeri yasak bölgeye girdiğini belirterek cezalandırılmalarını istedi, ancak sanıkların avukatı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek müvekkillerinin beraatını istedi.