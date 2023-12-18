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Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ilk açıklama işçi temsilcisi Türk-iş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok." dedi.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından bugün ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşme sonrası ilk açıklama işçi temsilcisi Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi.

Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok

"RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ, ŞU ANDA BİR SONUÇ YOK"

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Ağar, "Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok. Görüşmelerimiz devam edecek. Bakanımız bugünkü toplantıda yoktu. Çalışma Genel Müdürüyle birlikte hükümet, TÜİK, Maliye ve işverenlerin görüşleri alındı. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın görüşleri alındı. Şu anda bir sonuç yok, tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam belli olmadığından bir şey söyleme imkanımız yok." dedi.

Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok

"ÜÇLÜ MUTABAKATLA SONUCA GİDERİZ"

Ağar sözlerine şöyle devam etti: "Zaten geçim şartları belli, asgari ücretle çalışanların geçinemediği belli. Ev kirası, elektrik, su parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Büyükşehirlerde 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Alım gücünü düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak, haftada bir defa restorana gidebilecek mi? Bunlara pek imkan olmadığı görünmekte. Hükümet ve işveren bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz diye düşünüyorum. Rakam ortada yok, o neden biz bunu daha detaylı şekilde görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz."

KOMİSYONDA BİR İLK YAŞANIYOR

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alıyor. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı veriyor.

Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok

ALT SINIR YÜZDE 40

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak refah payı eklemesiyle oran yüzde 50'lere kadar çıkabilir.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Eğer yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Eğer zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 liraya, yüzde 50 olursa 17 bin 103 liraya çıkacak. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok

HÜKÜMETTEN TEK ZAM MESAJI

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Vedat Işıkhan son iki senenin aksine, önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını vermişti.

Bakan Işıkhan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamayla tek zam yapılacağını belirterek, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" dedi.

Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
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Yorumlar (9)

ERKAN :

rakam konuşmadınız da ne yapıyorsunuz hal hatır mı sordunuz bir birinize, kendi maaşınız olsa şimdiye çoktan bitmişti bu iş

Yanıtla168
Emin Alıç:

Bla bla bla oldu bittiye gelecek sanki

Yanıtla044
Emin Alıç:

İki toplantı elde var sıfır. Daha rakam bile konuşmadık diyor pasta börek çay üçlüsü eşliğinde toplanıp dağılıyoruz.

Yanıtla138
Tayfun Kiraz:

Çay içmek içinmi toplandıniz

Yanıtla127
Cem bjk:

Zaten 35 binin altı zor eskiden asgari yarısı kira ve faturalar ödeniyordu ve yarısı kalıyordu kişiye geçim gıda şimdi zaten fatura kira 20 bin e yarısı kalsa 40 bin yapar bu görüşmeler 20 binin altı olacaksa görüşme felan gerek yok söyleyin bitsin

Yanıtla014
ERKAN :

tüm vekillerin maaşları asgari ücrete endeksli olmalı, mesela vekil maaşı 3 asgari ücret olur diye kanun çıkart bak bakalım o zaman nasıl mücadele ederler

Yanıtla010
HİLMİ KANBER:

ASGARI ÜCRET BELİRLENIRKEN ÇALIŞANIN TAHSILINE YAPTIĞI İŞİN DURUMUNA VE PRIM GUN SAYISINA DIKKAT EDILMESI ADIL OLUR TAHSILLIYLE TAHSILSIZIN ÇOK PRIM ODEYENLE AZ PRIM ODEYENIN HAFIF İŞTE ÇALIŞANLA AĞIR İŞLERDE ÇALIŞANIN MAAŞLARI ASLA EŞİT OLMAMALI

Yanıtla08
Osman Tokgonul:

Ne konuşması be arkadaş . Fiyat çoktaaann belirlenmiştir .

Yanıtla06
Burcu YEŞİLYURT:

bu toplantınız amacı nedir? rakam konuşmadınız ise geyik yapıp hadi ayrılalım mı dediniz?

Yanıtla03
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