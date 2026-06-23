Asean Genel Sekreteri: Daha Güçlü Bir Asean-Çin Ortaklığı Küresel Belirsizlik Ortamında Zorunluluk Haline Geldi

CAKARTA, 23 Haziran (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, küresel belirsizliğin arttığı bir dönemde daha güçlü bir ASEAN-Çin ortaklığının önemine dikkat çekerek, iki tarafa bölgede ve tüm dünyada barış, refah ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek üzere işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

Kao, pazartesi günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ASEAN-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının 5. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 2026 Cakarta Forumu'nda konuşma yaptı.

ASEAN-Çin ilişkilerinin sürekli gelişerek daha dinamik hale geldiğini belirten Kao, Çin ve ASEAN'ın birbirlerinin başlıca ticaret ortakları olmayı sürdürdüğünü ve ikili ticaret hacminin 2025 yılında 1 trilyon ABD dolarını aştığını söyledi.

Jeopolitik gerilimlerin giderek daha karmaşık hale geldiği, ekonomik bölünmüşlüğün hızlandığı, iklim değişikliğinin yol açtığı baskıların yoğunlaştığı ve teknolojik ilerlemelerin birçok yönetişim çerçevesini geride bıraktığını kaydeden Kao, böyle bir ortamda daha güçlü bir ASEAN-Çin ortaklığının "sadece arzu edilen bir durum değil, aynı zamanda bir zorunluluk olduğunu" söyledi.

Geleceğe dönük olarak ise ASEAN ve Çin'in odaklanması gereken beş öncelik olduğunu vurgulayan Kao, bunları barış ve istikrar, dijital dönüşüm ve inovasyon, enerji işbirliği, sınır ötesi tehditlere karşı dayanıklılık ve halklar arası bağlantı imkanları şeklinde sıraladı.

Kao, ASEAN-Çin ortaklığının daha sağlam ve verimli hale gelebilmesi için ortaklığın ileriye dönük, tatbiki, kapsayıcı ve insan odaklı olmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Çin'in ASEAN Büyükelçisi Wang Qing ise konuşmasında, Çin ve ASEAN'ın ortak geleceği paylaşan yakın komşular olduğunu ve iki tarafın ancak birlikte hareket ederek sağlam ve istikrarlı kalkınmayı sürdürebileceğini ifade etti.

Wang, Çin ve ASEAN'ın açıklık ve işbirliğine bağlı kalması, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi Protokolü 3.0 Versiyonu'nun uygulanmasını hızlandırması, bölgede daha açık bir ortak pazar inşa etmesi ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği yoluyla bölgenin hem gıda ve enerji güvenliğini hem de tedarik zincirinin istikrarını güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Wang, bölge halkının tamamının kapsayıcı kalkınma ve modernizasyon süreçlerinden faydalanmasını sağlamak üzere iki tarafa dijital ekonomi, yapay zeka, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji, mavi ekonomi ve tarım alanlarında işbirliğini genişletme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua