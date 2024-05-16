Üye Girişi
Haberler

Artvin-Ardahan kara yolunda tır kazası: Ulaşım yeniden sağlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de meydana gelen tır kazası sonucu kapanan Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı. Evren Kurt'un kullandığı tır, kontrolden çıkarak kara yolunu kapattı. Karayolları ekipleri tırı güvenli bir noktaya çekerek ulaşımı yeniden açtı.

Artvin'de tırın kayması sonucu kapanan Artvin- Ardahan kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Evren Kurt'un kullandığı 53 AAD 333 plakalı tır, yağışın etkili olduğu Artvin-Ardahan kara yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarı ile toprak birikintisi arasında sıkıştı.

Tırın dorsesinin her iki şeridi de kapattığı kara yolunda ulaşım yaklaşık bir saat durdu.

Karayolları ekipleri iş makinesiyle tırı güvenli bir noktaya çekerek kara yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Kaynak: AA / Güncel

Ardahan Artvin Evren Ulaşım Kaza Yaşam Güncel Haberler

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title