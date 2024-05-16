Artvin-Ardahan kara yolunda tır kazası: Ulaşım yeniden sağlandı

Artvin'de tırın kayması sonucu kapanan Artvin- Ardahan kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Evren Kurt'un kullandığı 53 AAD 333 plakalı tır, yağışın etkili olduğu Artvin-Ardahan kara yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarı ile toprak birikintisi arasında sıkıştı.

Tırın dorsesinin her iki şeridi de kapattığı kara yolunda ulaşım yaklaşık bir saat durdu.

Karayolları ekipleri iş makinesiyle tırı güvenli bir noktaya çekerek kara yolunu yeniden ulaşıma açtı.