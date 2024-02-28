Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Mardin Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi

Artuklu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede, Mardin Küçük Sanayi Sitesindeki esnafla bir araya geldi.

Başkan Tatlıdede, AK Parti İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin ve teşkilat mensuplarıyla Mardin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Bülent Bilben ve yönetimini ziyaret etti.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Tatlıdede, sorun ve taleplerini dinledi.

Tatlıdede, esnaf ziyaretinde bulunarak sorun ve taleplerini sahada dinlediğini belirterek, esnafa ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.