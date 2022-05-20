'ART & KİDS FEST' 21 - 22 MAYIS'TA GALATAPORT İSTANBUL'DA BAŞLIYOR - Haberler

Sanat ve Çocuk Festivali 'Art & Kids Fest', 21 ' 22 Mayıs 2022 tarihinde Galataport İstanbul'da başlıyor. 3-13 yaş arasındaki çocuklara özel 30'dan fazla atölyenin gerçekleştirileceği festivalde miniklerin el becerileri, teatral yetenekleri, müzik kulakları gibi birçok yönlerinin geliştirilmesi hedeflenirken, bu atölyelerle özgüvenlerinin, bedensel ve ruhsal sağlıklarının artması da amaçlanıyor.

Münhasır Fikirler tarafından organize edilen Art & Kids Fest, hafta sonu kapılarını çocuklara açıyor. Galataport İstanbul- Saat kulesi Meydan'ında gerçekleşecek olan festivalde, 30'dan fazla atölye açılarak çocuklar sanatla ve sanatçıyla tek platformda buluşturuluyor. Bu yıl 4'üncüsünün yapılacağı festivale, Ketebe Yayınları, Tan Sağtürk Akademi gibi kurumların yanı sıra Devrim Erbil, Ahmet Güneştekin, Server Demirtaş gibi sanatın farklı branşlarından birçok isim festival alanında çocukları karşılayacak.

Ketebe Yayınlarının da dahil olduğu festivalde Ketebe Çocuk, 'Gölgem ve Ben' sahne oyunu, 'Ayı Geldi' drama etkinliği, Didem Demirel ile hikaye oluşturma etkinliği, Didem Demirel imza etkinliği, Cansu Sabetrasekh imza etkinliği programları ile çocuklarla sanatsal bir ortamda buluşmuş olacak.

'BU FESTİVALDE İNANILMAZ BİR DERİNLİK VAR'

Münhasır Fikirleri Yönetim Kurulu Başkanı Cem Korur festivalde çocukları sanatsal pek çok etkinliğin beklediğini vurgulayarak, 'Buradaki amaç çocukları sanatla ve sanatçıyla tek platformda buluşturuyor olmak. Sanatın bir sürü dalının bu festivalde temsil edildiğini görebilirsiniz. Müziğin, dansın, resmin, heykelin hatta dijital sanatların burada olduğunu söyleyebilirim. Örnek veriyorum Ketebe Yayınları burada bizle beraber kitaplarını tanıtıyor olacak. İki tane kitabından oyunlar sahneleniyor olacak, imza günleri olacak. Bir yandan robotik heykeller yapan Serves Demirtaş burada çocuklarla atölye yapıyor olacak. Ahmet Güneş Tekin'den Devrim Erbil'e pek çok ressam, heykeltıraş burada çocuklarla bizzat buluşuyor olacak. Çocuklar dansı Tan Sağtürk Akademi eğitmenleriyle yapacak. Bu festivalde İnanılmaz bir derinlik var aslında. Bu sene yine çok büyük bir yenilik ve çok büyük bir fark oluşturacak bir diğer atölyemizde Türkiye'nin ilk NFD yani dijital resim sergisi de iki gün boyunca burada çocuklarla buluşturuluyor olacak' dedi.

'ÇOCUKLAR ÇIKSINLAR VE GELSİNLER'

Yaklaşık olarak bin tane çocuğun ağırlanabileceği festival ile ilgili çocuklara seslenen Korur, 'Burada otuz küsur tane markanın kırkın üzerinde farklı atölyesi olacak. Bu atölyeleri seanslara böldüğünüz zaman aşağı yukarı bin tane atölyede binlerce çocuğu ağırlayabilecek bir kapasite kurguladık. Bütün atölyeler üç bin metrekareye yayılıyor. Dolayısıyla festival, pek çok etkinliğin olduğu dolu dolu bir festival olacak. Hafta sonu şansımıza hava da çok güzel çocuklar çıksınlar ve gelsinler. Burada çok iyi bir zaman geçirecekler. Ağaçların arasında doğayla iç içe resim yapma fırsatı bulacaklar, dans edecekler, şarkılar söyleyecekler. Çocukları bekliyoruz' şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel