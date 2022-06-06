Arnavutluk'ta YEE ve TRT'nin düzenlediği "Medya Akademisi" başladı - Haberler

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yunus Emre Enstitüsü ve TRT iş birliğinde üçüncüsü düzenlenen Medya Akademisi, "Dijital Haberler" konulu ilk dersle başladı.

6-17 Haziran'da düzenlenecek olan 10 günlük eğitim kapsamında, dijital haberler ve sosyal medya gibi farklı konularda TRT eğitmenleri tarafından eğitim veriliyor.

Çevrim içi olarak düzenlenen Medya Akademisi'ne, Arnavutluk'taki medya çalışanları ve farklı bölümlerde okuyan öğrenciler olmak üzere yaklaşık 25 kişi katılım sağlıyor.

Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş, yaptığı konuşmada, TRT ile iyi bir iş birliği içerisinde olduklarını ifade ederek bir önceki eğitimlere çok sayıda kişinin katıldığını ve katılımcıların aldıkları bilgilerden memnun olduklarına inandığını vurguladı.

Demirbaş, "Medya günümüzde en büyük güçlerden biri. Bu alandaki en iyi uzmanları getirmeye çalışıyoruz ve TRT bizim en iyi iş birlikçilerimizden biri. Medya Akademisi katılımcıları, TRT'nin medya alanındaki büyük tecrübesinden yararlanacaktır. Bu iş birliğinin, Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyorum." dedi.

TRT temsilcisi Ubeydullah Yener de düzenleyecekleri eğitimde, başlıca sosyal medya konularına odaklanacaklarını söyledi.

Söz konusu eğitimin, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da derinleştireceğinin altını çizen Yener, "Tiran YEE ile olan iş birliğimizi devam ettirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Günümüzde medya alanında uzman bir kişinin, aynı şekilde sosyal medya alanında çok iyi bilgiye sahip olması gerekir." şeklinde konuştu.