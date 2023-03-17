Arnavutluk Altın Pasaport Planını Askıya Aldı

TİRAN, 17 Mart (Xinhua) -- Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ülkesinin "altın pasaport" planını rafa kaldırdıklarını açıkladı.

Perşembe günü başkent Tiran'daki Avrupa Birliği (AB)-Arnavutluk İstikrar ve Ortaklık Konseyi toplantısında, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısında konuşan Rama, Arnavut hükümeti tarafından son yıllarda desteklenen "altın pasaport" planının askıya alındığını söyledi.

Başbakan, "Altın pasaport uygulaması Avrupa seviyesinde netleşene kadar bu süreci askıya aldığımızı açıkça belirttik. Bu uygulamayı biz çıkarmadık. Bunu başarıyla uygulayan AB ülkelerinden aldık" dedi.

AB, zengin yabancı yatırımcılara ülkeye yaptıkları yatırım karşılığında vatandaşlık veren "altın pasaport" uygulamasını sert şekilde eleştiriyor.