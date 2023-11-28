Arnavutköy'de Okuldan Ses Sistemi ve Bilgisayar Kasası Çalan 2 Kişi Yakalandı

ARNAVUTKÖY'de okuldan ses sistemi ve bilgisayar kasası çalan 2 kişi, çaldıklarını satmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir okulda yöneticiler 25 Kasım'da polisi arayarak 100 bin lira değerinde ses sistemi ile bilgisayar kasasının çalındığını haber verdi. Polisin olayla ilgili çalışması sürerken, teknolojik ürün satan bir iş yerinin sahibi polisi arayarak C.K. ve B.Y. isimli 2 gencin malzeme satmak istediğini söyledi. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis okuldan hırsızlık yaptığını tespit ettiği C.K. ve B.Y.'yi gözaltına aldı. Ekipler çalışmalarının devamında 2 şüpheliye hırsızlık yaptıkları sırada yardım eden A.A.'yı da yakaladı.

Gözaltına alınan A.A. hakkında yapılan sorgulamada daha önce okula ait gitar ve 2 adet mikrofon çaldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Y. adli kontrol şartıyla serbest kalırken C.K. ve A.A. ise tutuklandı.