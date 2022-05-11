Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

AA - Muhammed Emin Canik - Güncel
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Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 193,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Salta eyaletine bağlı, Şili sınırı yakındaki San Antonio de los Cobres bölgesinin 79 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.

Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Muhammed Emin Canik - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güney Amerika, Arjantin, Şili, Güncel, Haberler

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