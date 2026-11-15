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Arıkan Şanlıurfa'da konuştu: "Başka terör örgütlerine gösterilen hassasiyetin fon terör örgütüne de gösterilmesini talep ediyoruz"

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Arıkan Şanlıurfa'da konuştu: 'Başka terör örgütlerine gösterilen hassasiyetin fon terör örgütüne de gösterilmesini talep ediyoruz' Haber Videosunu İzle
Arıkan Şanlıurfa'da konuştu: 'Başka terör örgütlerine gösterilen hassasiyetin fon terör örgütüne de gösterilmesini talep ediyoruz'
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Başka terör örgütlerine gösterilen hassasiyetin fon terör örgütüne de gösterilmesini talep ediyoruz. Nasıl ki geçtiğimiz dönemlerde meydanlarda terör örgütlerinin inlerine girdiklerini, onları darmadağın ettiklerini anlatan konuşmalar yapıldıysa bugün de meydanlarda 'Fon terör örgütünün inlerine girdik' cümlelerini iktidardan kurmasını talep ediyoruz" dedi.

(ŞANLIURFA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Başka terör örgütlerine gösterilen hassasiyetin fon terör örgütüne de gösterilmesini talep ediyoruz. Nasıl ki geçtiğimiz dönemlerde meydanlarda terör örgütlerinin inlerine girdiklerini, onları darmadağın ettiklerini anlatan konuşmalar yapıldıysa bugün de meydanlarda 'Fon terör örgütünün inlerine girdik' cümlelerini iktidardan kurmasını talep ediyoruz" dedi.

Arıkan, Şanlıurfa temasları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki yönetim mekanizmasına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu ifade eden Arıkan, "Bugün ben şu sorunun cevabını merak ediyorum; bizim ülkemizi kim yönetiyor? Bizim ülkemizdeki orkestranın şefi kim? Bu sorunun cevabıyla alakalı net bir cümle kuramıyoruz" diye konuştu.

Fon manipülasyonuna değinirken Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Takasbank ve MASAK gibi kurumların Türkiye'nin önemli kuruluşları olduğunu hatırlatan Arıkan, bu kurumların aynı anda ve aynı hedef doğrultusunda harekete geçebilmesinin arkasındaki koordinasyonun sorgulanması gerektiğini belirtti.

Arıkan, "Bütün bu kurumlar eş zamanlı hareket edebilirken, bu eş zamanlı koordinasyonu kim sağlıyor? Bunun cevabı hala bulunamadı. Herkes söylüyor, bütün muhalefet söylüyor. Muhalefeti bırakın, iktidar da söylüyor. Bu devasa kurumların eş zamanlı hareket etme talimatını kim veriyor?" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN HABERİ OLMADAN BÖYLE BİR ORGANİZASYON NASIL GERÇEKLEŞİYOR?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin "Bulmaya çalışıyoruz" açıklamasına da değinen Arıkan, bu ifadenin yeni ve daha vahim soruları beraberinde getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yetkilerin tek elde toplandığını hatırlatan Arıkan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu cümleyi kullanması çok daha vahim bir soruyu beraberinde getiriyor. 2017 referandumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten, yetkiler tek elde toplandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan bu kurumların harekete geçmesi, böyle bir organizasyonun gerçekleşmesi büyük bir yolsuzluğun olduğunu ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"BUNU SADECE YOLSUZLUK OLARAK DEĞERLENDİREMEYİZ"

Yaşananların sıradan bir yolsuzluk başlığı altında ele alınamayacağını vurgulayan Arıkan, daha ilk gün konunun "yolsuzluk olarak basite indirgenemeyeceğini, bunun 'fon terör örgütü' olarak tanımlanması gerektiğini söylediklerini" anlattı.

İktidardan benzer yapılanmalara karşı daha önce sergilediği kararlılığı bu konuda da göstermesini beklediklerini ifade eden Arıkan, "Başka terör örgütlerine gösterilen hassasiyetin fon terör örgütüne de gösterilmesini talep ediyoruz. Nasıl ki geçtiğimiz dönemlerde meydanlarda terör örgütlerinin inlerine girdiklerini, onları darmadağın ettiklerini anlatan konuşmalar yapıldıysa bugün de meydanlarda 'Fon terör örgütünün inlerine girdik' cümlelerini iktidardan kurmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"PARALEL FİNANS YAPILANMASINA KARŞI AYNI HASSASİYET GÖSTERİLMELİ"

Arıkan, geçmişte gündeme gelen paralel devlet yapılanmasıyla mücadeleyi de hatırlatarak, bugün paralel finans yapılanması karşısında da aynı kararlılığın ortaya konulması gerektiğini söyledi. Arıkan, "Dün paralel devlet diye hükümet nasıl ayağa kalktıysa, nasıl mücadele başlattıysa bugün de paralel finans yapılanması karşısında iktidarın aynı hassasiyeti göstermesini istiyoruz" diye konuştu.

Aksi durumda tartışmaların daha farklı bir boyuta taşınacağına işaret eden Arıkan, "Yoksa mesele aklımıza şu soruyu getirecek; paralel yapıların varlığı değil, o yapının arkasında ipleri kimin elinde tuttuğu acaba? Bu soruyu sormak durumunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA "VESAYETLE MÜCADELE" ÇAĞRISI

İktidarın bugüne kadar her türlü vesayeti ortadan kaldırdığını iddia ettiğini belirten Arıkan, aynı yaklaşımın finans alanındaki yapılanmalar karşısında da sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Arıkan, "İktidar nasıl ki bugüne kadar her türlü vesayeti kaldırdığını iddia ediyorsa, fon terör örgütü üzerindeki vesayetleri kaldırabilmek için bugüne kadar olduğu gibi değil, daha fazla gayret göstermesini talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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