Ardahan Ziraat Odası Başkanı, şap hastalığı nedeniyle ölen hayvanlar için tazminat istedi

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, şap hastalığı nedeniyle ölen hayvanlar için tazminat ödenmesini istedi. Sural, "Ölen hayvanların tazminatının ödenmesi lazım, geçmiş yıllarda çiçek hastalığı ve brusella hastalığında ödendiği gibi şap hastalığında da tazminatlarının ödenmesini Tarım ve Orman Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum" diye konuştu.

Ardahan genelinde hayvan ölümleri artarken Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, Tarım Bakanlığı ve hükümet yetkililerine çağrıda bulundu. Sural, şap hastalığı nedeniyle ölen hayvanlar için de tazminat ödenmesini istedi.

"600 KİLO GELEN HAYVANLAR HASTALIKTAN DOLAYI ZAYIFLADI"

Latifşah Sural, şunları söyledi:

"Şap hastalığına tepki çekmek için merada bulunmaktayız. Burada şap hastalığına yakalanan hayvanlar var köylerinde karantinada tutuluyorlar. Görmüş olduğunuz hayvanlar normal şartlarda 600 kilo gelebilecek hayvanlardır ama hastalıktan dolayı aşırı zayıfladılar. Üreticilerimiz hastalığın diğer hayvanlara da bulaşmasını önlemek için bu sıcak havalarda evlerinde tutuyorlar ama bu da hayvanları zor durumda bırakıyor. Biz de bu durumu yetkililere bildirmek üzere buradayız. Ardahan Ziraat Odası, İl Tarım Müdürlüğü ve Valilik olarak grup içerisinde çalışıyoruz. Çare bulmak için elimizden gelen her imkan için çalışıyoruz. Ancak yapılabilecek en büyük yardım, Tarım Bakanlığımız ve mevcut hükümetimizin bu ölen hayvanların tazminatının ödenmesini rica ediyoruz çünkü vatandaş bölgede yapılan göç ve işsizlikten dolayı sadece geçim kaynağı olan hayvancılığı bırakmak üzeredir. Üretici bu hastalıktan dolayı perişan duruma düşmektedir. Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum biz ne kadar bu hayvanlara bakıyorsak da bunlar bizim değil devletindir. Biz sadece çobanlığını yapıyoruz. Bundan dolayı devlet hayvanlarına sahip çıkması gerekiyor. Ölen hayvanların tazminatının ödenmesi lazım, geçmiş yıllarda çiçek hastalığı ve brusella hastalığında ödendiği, gibi şap hastalığında da tazminatlarının ödenmesini değerli Tarım ve Orman Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum."