Ardahan haberi: Seyit Torun, Ardahan'da: "Bu Hizmetler; İktidarın Her Türlü Engellemesine, Ayak Oyununa Rağmen Veriliyor. Ne Yaparlarsa Yapsınlar, Başaramayacaklar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ardahan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile tamamlanan şehirlerarası otobüs terminalinin açılış töreninde; "Bu hizmetler kolay yerine gelmiyor. İktidarın her türlü baskısına, engellemesine, dalaveresine, ayak oyununa rağmen veriliyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Başaramayacaklar. Millet İttifakı geliyor ve bu düzeni yıkacak ve halkın iktidarını kuracak. Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, ayrıştırmayacağız… Yerelde kurduğumuz iktidarı, genelde de kuracağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılışında konuştu:

"Dedi ki ben Sayın Başkanım 'Belediye Başkanı adayı olmak istiyorum.' Böyle bir iddian varsa, ortaya koy, gerekli kurullar, gereğini yapar. Adaylık başvurusundan sonra gerekli kurullar, değerlendirdi; adaylaştırdık. Siz de ona güvendiniz, seçtiniz. O da sizleri, bizleri mahcup etmedi. Gecesiyle gündüzüyle Ardahan'ı bölgenin yıldızı yapmak için büyük bir mücadele içinde… Bu mücadeleyi verirken yalnız değil. Biz bir aileyiz. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ardahan'ımıza da el attı. Ardahan'da yıllardır söz verilen, otogar projesini; kendi görevlilerine, bürokratlarına talimatını verdi, projesini hazırlattı. Ardahan otogarına kavuştu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR, 350'NİN ÜZERİNDE BELEDİYEYE HİZMET VERİYOR"

İstanbul Büyükşehir'imiz, sadece Ardahan'a hizmet vermiyor. 350'nin üzerinde belediyemize hizmet veriyor. Bizim belediye salımız 250. Demek ki 100 de farklı siyasi partilerden olan belediyelere hizmet veriyor. Ayrımcılık, gayrımcılık yok. Hep birlikte Türkiye'yiz. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hizmet vereceğiz. Bunun örneği de İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu.

"BU HİZMETLER KOLAY VERİLMİYOR"

Şunu da bilin: bu hizmetler kolay yerine gelmiyor. İktidarın her türlü baskısına rağmen, her türlü engellemesine rağmen, her türlü dalaveresine, ayak oyununa rağmen veriliyor. Şu anda Sayın Başkan, İstanbul'u metro ağları ile örüyor. Şu anda 10 tane metro hattı birden sürdürülüyor. Dünya rekorudur bu. Ama yeni metro hatlarını da devreye alacak. Ucuza kredi bulmuş, uzun vadeli. Ama saraydan imzalanmıyor. Burada kaybeden kim? İstanbullu hemşehrilerimiz. İstanbul'un en büyük sorunu ne? Ulaşım. Ulaşımı rahatlatacak, toplu ulaşımı sağlayacak yatırımlar yapmaya çalışıyor, ama engelleniyor. Bu; İzmir'de de Mersin'de de Adana'da, Muğla'da da böyle.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR, BAŞARAMAYACAKLAR"

Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Başaramayacaklar. Millet İttifakı geliyor ve bu düzeni yıkacak ve halkın iktidarını kuracak. Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, ayrıştırmayacağız. Bakın; şu anda bazıları Türkiye'yi, milletini gerçeklerin farkında değil zannediyor. Bazı şeyler için ağızlarının suyu akıyor. Olmaz arkadaşlar. İstanbul'da iki ders aldılar, bundan sonra üçüncü dersi de alırlar. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle, sizlerin katkısıyla… İyi ki varsınız.

"YERELDE KURDUĞUMUZ İKTİDARI, GENELDE DE KURACAĞIZ"

Şunu biliyorum ki: Yerelde kurduğumuz iktidarı, inşallah genelde de kuracağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu ülkenin sorunlarını çözecek sermaye birikimi de var, insan kaynağı da var. Tüm sorun nerede, biliyor musunuz? Bu kaynağı halkın lehine mi kullanacaksınız, yoksa bir avuç saray zümresine mi kullanacaksınız. Biz halkın lehine kullanacağız, halk için kullanacağız ve bu ülkede hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte paylaşacağız. Tarımın sorun, eğitimin sorun, sağlığın sorun, dış politikası hep sorun. Ama hiç merak etmeyin. Geliyor, gelmekte olan. İnşallah bu sorunları çözeceğiz. Bu ülkede barış içinde, refah içinde yaşayacağız."

TAŞTAN: "BU YASAK DÜZENİNİN DEĞİŞTİRECEĞİZ"

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ise şunları söyledi:

"Bütün yasaklara, kısıtlamalara rağmen yeniden bir destan daha yazdınız. İki yıldır pandemi dolayısıyla festivallerimizi yapamıyorduk. Bugün iki bayramı birlikte kutluyoruz. İki yıl aradan sonra, Ardahan Kültür ve Bal Festivali'ni yapıyoruz. Ayrıca yıllardır hasret olduğumuz bir yatırımın hizmetini yapıyoruz.

2019 31 Mart'ında, nasıl bizi iktidara getirdiyseniz; Millet İttifakı ile birlikte genel iktidarı da getireceğiz. Bunan inanın. Üç tane festivalimizi iptal ettiler: Hanak Festivali, Ümit Kaftancıoğlu'nun adı var diye iptal ettiler. Damal Festivali, Atatürk'ün izinde olduğu için ona bile tahammül edemedi, iptal ettiler. Yine HOÇVAN Hasköy Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği festivali de iptal ettiler. Onlar ne kadar iptal ederlerse etsinler. Birlikte omuz omuza, yasak düzenini değiştireceğiz."