Ardahan'da depremzedeler için varillerden soba yapıyorlar Ardahan'da meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri depremzedeler için soba yapıyor.

Ardahan'da depremzedeler için varillerden soba yapıyorlar

ARDAHAN - Ardahan'da meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri depremzedeler için soba yapıyor.

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalara katkı sunmak amacıyla varillerden soba yapıyor.

Ardahan tek yürek olarak, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden etkilenenlere yardımcı olmak için imkanlarını seferber ediyor.

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, BOTAŞ ve TANAP'tan temin ettikleri variller ile depremzedelerin ve arama kurtarma ekiplerinin ısınma ihtiyacını gidermek üzere sokak sobası üretimi yapıyor. Okul atölyelerinde hummalı bir çalışmayla üretilen sobalar, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere kamyonlara yüklendi. Hocalar sobaların yanı sıra çuvallara doldurulmuş yakacak odunları da kamyona yükledi.

Deprem bölgesinde doğalgaz kesintisi nedeniyle en büyük ihtiyaçlardan birinin ısınma sorunu olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, "Deprem bölgesinde en büyük sorunlardan birisi ısınma sorunu. Bizlerde bu sorunu kendi imkanlarımız ölçüsünde gidermek için varillerden soba yapımına başladık. Arkadaşlarımız hummalı bir çalışmayla onlarca sobanın yapımını tamamladılar. Bu sobaları inşallah bugün deprem bölgesine göndereceğiz. Yapılan sobaların yanı sıra vatandaşların verdiği yakacak odunlar da çuvallarla kamyonlara yüklendi."