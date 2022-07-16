Araştırma: Tüyler, Dinozorların Jura Döneminde Baskın Olmalarına Yardımcı Oldu

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası bir araştırma ekibi, dinozorların doğuştan sahip oldukları tüylerin, onların soğuktan korunmalarına ve yaklaşık 200 milyon yıl önce kitlesel yok oluştan sağ çıkmalarına yardımcı olduğunu keşfetti.

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırma makalesinde, ısıya karşı korunaklı olan dinozorların volkanik faaliyetler ve sıcaklıkların düştüğü dönemlere iyi şekilde adapte oldukları ve bu özelliğe sahip olmayan sürüngenlerin daha önce hakim oldukları bölgeleri hızla ele geçirdikleri belirtildi. Daha önce yapılan araştırmalar, yeryüzünde geç Triyas döneminden (yaklaşık 230 milyon ila 200 milyon yıl önce) erken Jura dönemine kadar hiçbir buzulun olmadığını ve o zaman kıtayı ormanların kapladığını göstermişti.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü (NIGP) ile Columbia Üniversitesi'nden Çinli ve Amerikalı bilim insanlarının oluşturduğu ortak ekip, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Jungar Havzası'nda bol miktarda gölde buz tutmuş tortu buldu. Geç Triyas ve erken Jura dönemine ait tabakalardan elde edilen tortu, buzulların olmamasına rağmen kutuplarda mevsimsel donma meydana geldiğini gösterdi. Ekip ayrıca, havzada iyi korunmuş dinozor ayak izi fosilleri de buldu. Fosiller, dinozorların geç Triyas döneminden erken Jura dönemine kadar kutup bölgelerinde yaşadıklarını ve mevsimsel buz gibi hava sıcaklıklara uyum sağladıklarını ortaya koydu.

NIGP'de araştırmacı olan Sha Jingeng, "Filogenetik gruplama analizinden, dinozorların başta uçmak için değil, büyük olasılıkla ısıya karşı korunaklı olmaları için tüylerle doğdukları çıkardık" dedi. Makale, tüylerin veya ilk tüylerin, dinozorların yaprak döken ve dondurucu kış koşullarında bile sürekli yeşil olan zengin Arktik bitki örtüsüne erişmelerini sağlayan ipliksi deriden oluşan yapılar olduğunu gösterdi.

Araştırma ekibi, volkanik kışların Triyas döneminin sonunda kitlesel yok oluşa yol açtığına inanıyor. Büyük volkanik patlamaların neden olduğu volkanik kül ve aerosoller, güneşi gizlerken, güneş radyasyonunun yansımasını artırarak yeryüzündeki küresel sıcaklığın azalmasına neden oldu. Makalede, yıllarca süren volkanik kışların tüm orta ila büyük boyutlu yalıtılmamış kıta sürüngenlerini yok ettiğini ve tüylü dinozorların hayatta kalmasını sağladığı belirtildi. Sha, "Dinozorlar, Jura döneminde boyut ve dağıtım açısından hızlı genişleme göstererek toplam nüfuslarını neredeyse ikiye katladı. O günden sonra da dinozorlar yeryüzünde yaklaşık 130 milyon yıl sürecek egemenliğine başladı" dedi.

Xinhua / Güncel