Üye Girişi
Haberler

Apple, Shanghai'da En Büyük Mağazasını Açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 22 Mart (Xinhua) -- Akıllı telefon üreticisi Apple, Çin anakarasındaki en büyük perakende mağazasını Shanghai'da açtı. Perşembe günü gerçekleştirilen açılışa katılan Apple CEO'su Tim Cook, yeni mağazanın kapılarını açıp Çinli müşterileri içeri davet etti.

Apple'ın Shanghai kentindeki 8. mağazası, metropolün merkezi iş bölgesindeki Jing'ansi Meydanı'nda yer alıyor. Mağaza, aynı zamanda şirketin dünya genelindeki en büyük ikinci perakende mağazası.

Apple'ın verdiği bilgilere göre mağazada Çincenin 25 lehçesine ek olarak İngilizce, Japonca, Korece, Almanca, İngilizce ve Malay dillerinde müşterilerle iletişim kurabilen 150'nin üzerinde personel çalışıyor.

Apple Perakende Doğu Çin Pazar Direktörü Diana Chou, Apple'ın Çinli müşterilere değer verdiğini ve Apple'ın Çin'deki perakende mağazalarının dünyadaki en yoğun mağazalar arasında yer aldığını söyledi.

Chou, "Yeni mağaza, şirketin Çin'deki perakende ayak izine mükemmel bir ek oldu" dedi.

Çarşamba günü BYD, Lens Technology ve Shenzhen Everwin Hassas Teknoloji Limited Şirketi gibi Çinli tedarikçilerle bilgilendirme toplantısı düzenleyen Apple, akıllı üretim, yeşil üretim ve yetenek eğitimi alanlarında elde edilen son başarı ve ilerlemeleri paylaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Shanghai Apple Çin Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi? MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MARDİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? EMEKLİ PROMOSYON 2024! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Garanti, İNG, Akbank.... MALATYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Konya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde ne oldu? Afrikalı öğrenciler HPV mi bulaştırdı? Son durum ne? KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title