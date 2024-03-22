Apple, Shanghai'da En Büyük Mağazasını Açtı

SHANGHAİ, 22 Mart (Xinhua) -- Akıllı telefon üreticisi Apple, Çin anakarasındaki en büyük perakende mağazasını Shanghai'da açtı. Perşembe günü gerçekleştirilen açılışa katılan Apple CEO'su Tim Cook, yeni mağazanın kapılarını açıp Çinli müşterileri içeri davet etti.

Apple'ın Shanghai kentindeki 8. mağazası, metropolün merkezi iş bölgesindeki Jing'ansi Meydanı'nda yer alıyor. Mağaza, aynı zamanda şirketin dünya genelindeki en büyük ikinci perakende mağazası.

Apple'ın verdiği bilgilere göre mağazada Çincenin 25 lehçesine ek olarak İngilizce, Japonca, Korece, Almanca, İngilizce ve Malay dillerinde müşterilerle iletişim kurabilen 150'nin üzerinde personel çalışıyor.

Apple Perakende Doğu Çin Pazar Direktörü Diana Chou, Apple'ın Çinli müşterilere değer verdiğini ve Apple'ın Çin'deki perakende mağazalarının dünyadaki en yoğun mağazalar arasında yer aldığını söyledi.

Chou, "Yeni mağaza, şirketin Çin'deki perakende ayak izine mükemmel bir ek oldu" dedi.

Çarşamba günü BYD, Lens Technology ve Shenzhen Everwin Hassas Teknoloji Limited Şirketi gibi Çinli tedarikçilerle bilgilendirme toplantısı düzenleyen Apple, akıllı üretim, yeşil üretim ve yetenek eğitimi alanlarında elde edilen son başarı ve ilerlemeleri paylaştı.