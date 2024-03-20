Antalya Kaş'ta 14 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik botta 7'si çocuk toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.
Ekiplerce hareket halindeyken durdurulan lastik botta 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.