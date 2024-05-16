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Antalya Havalimanı'nda Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 42 Görevli Hastanelerde Tedaviye Alındı

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Antalya Havalimanı'nda görevli 4 polis ve 38 özel güvenlik görevlisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı. İnceleme ve araştırma için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekip istendi.

Antalya Havalimanı'nda görevli 4 polis ve 38 özel güvenlik görevlisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

Havalimanında görevli bazı personelin gece saatlerinde ishal, kusma, halsizlik şikayetleri üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince 42 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan görevlilerden 11'inin taburcu edildiği öğrenildi.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AA muhabirine, yemekle ilgili inceleme ve araştırma yapmaları için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekip istediklerini, gerekli numunelerin alındığını söyledi.

Yemek dağıtımını firmanın yaptığını anlatan Seyitoğlu, "Tavuktan zehirlenme var. Akşam yemeğinde tavuk çıkmış, hastaneye başvuran 4 polis ve 38 güvenlik görevlisi. Durumu ağır olan yok. Üst düzey tedbir alacağız. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil, gerekli cezai işlemler uygulanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Zehirlenme İnceleme Sağlık Güncel Haberler

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