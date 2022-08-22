Antalya haberleri! Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi

ANTALYA'da son günlerde yaşanan köpek ölümlerine yenileri eklendi. Muratpaşa'da ölen 30 köpeğin ardından bu kez Konyaaltı ilçesindeki ormanda 9 köpek ölü bulundu, 20'si yavru, 25 köpek ise ortadan kayboldu.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde 15 gün önce başlayan ve 30'u bulan köpek ölümlerinin ardından bu kez Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1289 Sokak'taki ormanda 9 köpek ölü bulundu, 20'si yavru 25 köpek ise ortadan kayboldu. Mahalleli, köpeklerin ortada olmadığını ve alanda çok sayıda kemik ile cerrahi eldiven olduğunu gördü. Ormana da giren mahalleli, burada köpek ölüleri ile karşılaştı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren mahalleli, sosyal medyadan da örgütlendi.

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu da köpek ölümlerine dair açıklama yaptı. Avukat Çağla İlknur, "Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu olarak hukuki süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu Havrita uygulaması aracılığıyla yapılan eylemler gerek TCK gerek Hayvanları Koruma Kanunu bakımından suç teşkil ediyor. Bu eylemleri yapan kişilerin hukuki boyutta en ağır şekilde ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Bu aşamada tüm vatandaşlarımızın da yaşadıkları bölgelerde işaretleme olması halinde şikayetçi olmasını talep ediyoruz. Hem meslektaşlarımız hem kolluk çalışanlarımız hem de hayvansever tüm vatandaşlarımız ile birlikte sokakta yaşayan canları koruyacağız" ifadelerini kullandı.