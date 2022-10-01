Antalya gündem haberi: Kaş'ta öğrencilere "mahremiyet ve akran zorbalığı" eğitimi verildi Güncel Haberler Antalya haber... Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünce, Kaş ilçesindeki öğrencilere "mahremiyet ve akran zorbalığı" eğitimi verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünce, Kaş ilçesindeki öğrencilere "mahremiyet ve akran zorbalığı" eğitimi verildi. Gömbe Ortaokulu'ndaki öğrencilere yönelik eğitim kapsamında öğrencilere "Tim Jandarma" adlı çizgi film izletildi. Etkinlik sonunda öğrencilere çocuk dergisi hediye edildi. Güncel Kaynak: AA / Talip Demirci Jandarma Antalya Çocuk Güncel Haberler

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